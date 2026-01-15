Ünlülere Yeni Uyuşturucu Operasyonu: Milli Voleybolcu Derya Çayırgan Dahil 19 Kişi Gözaltında

İstanbul'daki uyuşturucu soruşturmasında, eski voleybolcu Derya Çayırgan'ın da arasında olduğu 19 şüpheli gözaltına alındı.

Son Güncelleme:
Ünlülere Yeni Uyuşturucu Operasyonu: Milli Voleybolcu Derya Çayırgan Dahil 19 Kişi Gözaltında
A+ Yazı Boyutunu Büyüt A- Yazı Boyutunu Küçült

Türkiye'nin gündemindeki ünlülere yönelik uyuşturucu soruşturması kapsamında her geçen gün yeni bir isimle ilgili kritik gelişmeler yaşanmaya devam ediyor. Son olarak Ümit Karan'ın gözaltına alınmasının ardından spor camiasından bir isim daha soruşturmada yer aldı.

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen uyuşturucu soruşturması kapsamında 19 şüpheli hakkında gözaltı kararı verildi.

Aralarında eski voleybolcu Derya Çayırgan'ın da olduğu 19 şüpheli gözaltına alındı.

Kaynak: AA

Son Güncelleme:
TFF’den Galatasaray’a Soğuk Duş! Hacıosmanoğlu’ndan Taraftarı Çıldırtan Karar: Tepki Üstüne Tepki Yağıyor TFF'den Çıldırtan Karar! Tepki Üstüne Tepki Yağıyor
Çorum'da Aranan Yaşlı Adam Ormanda Bulundu Çorum'da Aranan Yaşlı Adam Ormanda Bulundu
Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı 3 Bin Sözleşmeli Personel Alım Sonuçları Açıklandı 3 Bin Sözleşmeli Personel Alım Sonuçları Açıklandı
Kadıköy’de Skandal! Yaşananlara Dayanamadı Apar Topar Stadı Terk Etti Kadıköy’de Skandal! Stadı Apar Topar Terk Etti
ÇOK OKUNANLAR
Ünlülere Yeni Uyuşturucu Operasyonu: Milli Voleybolcu Derya Çayırgan Dahil 19 Kişi Gözaltında Ünlülere Yeni Uyuşturucu Operasyonu
Kar Geri Geliyor! Günlerce Sürecek Soğuk Hava Dalgası Tüm Yurdu Saracak Kar Geri Geliyor! Günlerce Sürecek Soğuk Hava Dalgası Tüm Yurdu Saracak
Talep Patlaması Sonrası Devlet Harekete Geçti: Hileli Başvurana Hapis Cezası Gelecek Talep Patlaması Sonrası Devlet Harekete Geçti: Hileli Başvurana Hapis Cezası Gelecek
Trafikte Bunları Yapan Sürücü Yandı: Yeni Trafik Yasası Geliyor! Cezalar Katlanıyor Yeni Trafik Yasası Geliyor! Cezalar Katlanıyor
Çorum'da Aranan Yaşlı Adam Ormanda Bulundu Çorum'da Aranan Yaşlı Adam Ormanda Bulundu