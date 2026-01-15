Ünlülere Yeni Uyuşturucu Operasyonu: Milli Voleybolcu Derya Çayırgan Dahil 19 Kişi Gözaltında

A+ Yazı Boyutunu Büyüt A- Yazı Boyutunu Küçült

Türkiye'nin gündemindeki ünlülere yönelik uyuşturucu soruşturması kapsamında her geçen gün yeni bir isimle ilgili kritik gelişmeler yaşanmaya devam ediyor. Son olarak Ümit Karan'ın gözaltına alınmasının ardından spor camiasından bir isim daha soruşturmada yer aldı.

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen uyuşturucu soruşturması kapsamında 19 şüpheli hakkında gözaltı kararı verildi.

Aralarında eski voleybolcu Derya Çayırgan'ın da olduğu 19 şüpheli gözaltına alındı.

Kaynak: AA