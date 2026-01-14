İstanbul’a Yeniden Kar Geliyor: Tarih Verildi, Sıcaklıklar Fena Düşecek

A+ Yazı Boyutunu Büyüt A- Yazı Boyutunu Küçült

Meteoroloji Genel Müdürlüğü, yeni hava durumu raporunu yayımladı. Değerlendirmelere göre batı kesimlerde sıcaklıkların 4 ila 6 derece yükselmesi, doğu bölgelerde ise 3 ila 5 derece düşmesi bekleniyor. Marmara ve Karadeniz’de güneyli, diğer bölgelerde kuzey ve doğulu yönlerden esecek rüzgârın, Güney Ege ile Akdeniz’in iç kesimlerinde kısa süreli fırtınaya dönüşeceği tahmin ediliyor.

Uzmanlar, hafta sonundan itibaren etkili olacak soğuk hava dalgasıyla birlikte İstanbul’da yeniden kar ihtimalinin güçlendiğine dikkat çekiyor.

KARLA KARIŞIK YAĞMUR VE KAR BEKLENİYOR

Tahminlere göre yurdun büyük bölümünde parçalı ve çok bulutlu hava hâkim olacak. Marmara’nın doğusu, Batı ve Doğu Karadeniz, Doğu Anadolu’nun güneydoğusu ile Ankara, Eskişehir, Batman ve Siirt çevrelerinde yağış bekleniyor. Kıyı kesimlerde karla karışık yağmur, iç ve yüksek kesimlerde ise kar yağışı görülecek.

Hakkari, Şırnak ve Siirt’in doğusunda yağışların yer yer kuvvetli kar şeklinde olması öngörülüyor. Doğu Karadeniz’in yüksekleri ile Doğu Anadolu’nun doğusunda çığ tehlikesi bulunurken, iç ve doğu bölgelerde gece ve sabah saatlerinde buzlanma ve don riski devam ediyor.

9 İL İÇİN SARI KODLU UYARI

Meteoroloji, olumsuz hava koşulları nedeniyle Bitlis, Diyarbakır, Erzurum, Hakkari, Mardin, Muş, Siirt, Batman ve Şırnak için sarı kodlu uyarı yayımladı. Yetkililer; ulaşımda aksamalar, tipi, buzlanma, çatı uçması ve ağaç devrilmesi gibi risklere karşı vatandaşların dikkatli olması gerektiğini vurguladı.

İSTANBUL’DA TARİH VERİLDİ

Meteoroloji uzmanı Prof. Dr. Orhan Şen, 18 ve 19 Ocak’ta Marmara ve Karadeniz’e yeni bir soğuk hava girişinin beklendiğini belirterek, İstanbul’da gündüz sıcaklıklarının 4 dereceye kadar düşeceğini söyledi. Şen, kentte karla karışık yağmur ve yüksek kesimlerde kar ihtimalinin güçlendiğini ifade etti.

AKOM’un değerlendirmesine göre ise pazar ve pazartesi günü İstanbul genelinde karla karışık yağmur, yer yer de kar yağışı görülebilir. Bazı bölgelerde kar kalınlığının 5 ila 10 santimetreye ulaşması olası.

EĞİTİME ARA VERİLEN İLLER

Yoğun kar, buzlanma ve olumsuz hava koşulları nedeniyle birçok il ve ilçede 14 Ocak Çarşamba günü eğitime ara verildi. Kastamonu, Konya, Bayburt, Elazığ, Tokat, Bitlis, Bingöl, Van, Hakkari, Ardahan, Yozgat, Erzurum, Gümüşhane, Erzincan ve Niğde’nin bazı ilçe ve merkezlerinde okullar tatil edildi.

BÖLGELERE GÖRE HAVA DURUMU

MARMARA: Parçalı ve çok bulutlu, doğu kesimleri yağışlı. Kıyılarda karla karışık yağmur, iç kesimlerde kar.

EGE: Parçalı bulutlu, güneyde kuvvetli rüzgâr ve kısa süreli fırtına.

AKDENİZ: Az bulutlu, iç kesimlerde kuvvetli rüzgâr.

BATI KARADENİZ: Çok bulutlu, kıyılarda karla karışık yağmur, iç kesimlerde kar.

ORTA VE DOĞU KARADENİZ: Kıyılarda yağmur ve karla karışık yağmur, iç kesimlerde kar, yükseklerde çığ riski.

DOĞU ANADOLU: Güneydoğuda yer yer yoğun kar, genelinde buzlanma ve don.

GÜNEYDOĞU ANADOLU: Batman ve Siirt çevrelerinde karla karışık yağmur ve kar, doğu kesimlerde yoğun kar.

Kaynak: Haber Merkezi