ABD'den Halep Çağrısı... Dikkat Çekici 'Müzakere' Mesajı

Terör örgütü YPG ile Suriye ordusu arasında Halep'te başlayan çatışma ve gerilim sürerken ABD'den dikkat çekici bir açıklama geldi. ABD Merkez Kuvvetler Komutanlığı (CENTCOM), paylaştığı yazılı açıklamada, sahadaki durumun yakından takip edildiği belirtilerek taraflara 'gerilimi tırmandıracak adımlardan kaçınma' çağrısı yapıldı.

'YAKINDAN TAKİP EDİYORUZ'

CENTCOM Komutanı Amiral Brad Cooper imzasıyla paylaşılan açıklamada şu ifadeler yer aldı: "Halep ve çevresindeki gelişmeleri yakından izliyoruz. Tüm taraflara azami itidal göstermeleri, gerilimi daha da tırmandırabilecek eylemlerden kaçınmaları ve siviller ile kritik altyapının korunmasını önceliklendirmeleri çağrısında bulunuyoruz.

İlgili tüm aktörlerin iyi niyetle müzakere masasına dönerek diyalog yoluyla kalıcı bir diplomatik çözüm aramasını destekliyoruz. Kendisiyle ve komşularıyla barış içinde olan bir Suriye, daha barışçıl ve müreffeh bir Ortadoğu’nun önünü açacaktır. Amerika Birleşik Devletleri ile Suriye’nin, bölge genelinde barış ve istikrarın korunması konusunda ortak çıkarları bulunmaktadır."

Statement from Adm. Brad Cooper, CENTCOM commander: pic.twitter.com/rhGBKoW7Jl — U.S. Central Command (@CENTCOM) January 13, 2026

Kaynak: Haber Merkezi