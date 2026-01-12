İstanbul'da Kritik 24 Saat: Kar Kalınlığı Artacak, Soğuk Sertleşecek! 'İşiniz Yoksa Dışarıya Çıkmayın'

Meteoroloji ve AKOM’un uyarılarının ardından İstanbul’da etkisini artıran kar yağışıyla birlikte Prof. Dr. Orhan Şen, akşama doğru kentin genelinde karın yayılacağını ve özellikle köprü ile viyadüklerde buzlanma riskine karşı 'işiniz yoksa dışarı çıkmayın' çağrısında bulunarak kritik 24 saate girildiğini belirtti.

Meteoroloji Genel Müdürlüğü ve AKOM’un peş peşe yaptığı uyarıların ardından İstanbul’da sabah saatlerinde başlayan kar yağışı etkisini sürdürüyor. Uzmanlar, gün ilerledikçe yağışın kent geneline yayılacağını belirtirken, özellikle akşam saatlerinden sonra buzlanma riskinin artacağına dikkat çekiyor.

İstanbul'da Kritik 24 Saat: Kar Kalınlığı Artacak, Soğuk Sertleşecek! 'İşiniz Yoksa Dışarıya Çıkmayın' - Resim : 1

Meteoroloji’nin son değerlendirmelerine göre bugün yurdun büyük bölümünde kar yağışı beklenirken, İstanbul’un da aralarında bulunduğu 41 il için “sarı” kodlu uyarı verildi. Kentte sabah saatlerinden itibaren aralıklı şekilde devam eden kar yağışı, bazı bölgelerde zaman zaman şiddetini artırdı.

İstanbul'da Kritik 24 Saat: Kar Kalınlığı Artacak, Soğuk Sertleşecek! 'İşiniz Yoksa Dışarıya Çıkmayın' - Resim : 2

CNN Türk’e konuşan Meteoroloji Uzmanı Prof. Dr. Orhan Şen, İstanbul genelindeki son durumu değerlendirerek, kar yağışının gün içinde yayılacağını söyledi. Şen, açıklamasında, “Şu anda kar İstanbul’da başladı. Yükseklerde beyazlaşma var. İlerleyen saatlerde Avrupa Yakası’nda da yağış kara dönecek. Akşama doğru İstanbul’un hemen hemen tüm bölgelerinde kar yağışı bekliyoruz. Sıcaklık 2-3 dereceyi geçmeyecek.” ifadelerini kullandı.

İstanbul'da Kritik 24 Saat: Kar Kalınlığı Artacak, Soğuk Sertleşecek! 'İşiniz Yoksa Dışarıya Çıkmayın' - Resim : 3

İÇ KESİMLERDE KAR KALINLIĞI ARTABİLİR

Prof. Dr. Şen, yüksek rakımlı bölgelerde kar kalınlığının 5 ila 10 santimetreye ulaşabileceğini, sahil kesimlerinde ise 1-2 santimetrelik örtü oluşmasının beklendiğini belirtti. Yağışların gece boyunca ve yarın sabah saatlerine kadar aralıklarla sürebileceğini kaydetti.

BUZLANMA TEHLİKESİNE DİKKAT

İstanbul'da Kritik 24 Saat: Kar Kalınlığı Artacak, Soğuk Sertleşecek! 'İşiniz Yoksa Dışarıya Çıkmayın' - Resim : 4

Akşam saatlerinden sonra hava sıcaklıklarının daha da düşeceğini vurgulayan Şen, özellikle köprü, viyadük ve ana arterlerde buzlanma riskinin artacağı uyarısında bulundu. Valilik tarafından alınan tedbirlerin trafik yoğunluğunu azalttığını ifade eden Şen, bunun ulaşım açısından önemli bir avantaj sağladığını dile getirdi.

DIŞARI ÇIKMAYIN UYARISI

İstanbul’un kritik 24 saatlik bir sürece girdiğini belirten Prof. Dr. Orhan Şen, vatandaşlara şu sözlerle seslendi:

“İstanbul’un neresinde olursanız olun, işiniz yoksa dışarı çıkmayın. Araç yoğunluğu azalmış durumda. Kar yağışı yarın öğleden sonra kenti terk edecek ancak bu süre boyunca teyakkuzda olunmalı.”
Kaynak: CNN Türk

