Kredi Kartı ve Banka Kartı Kullanan Herkes Etkilenecek! Yarından İtibaren Tamamen Değişiyor

Banka kartı ve kredi kartı kullanan milyonları ilgilendiren düzenleme yarın yürürlüğe giriyor. Temassız ödemelerde şifre sorulmadan yapılabilecek işlem tutarı 1500 TL’den 2500 TL’ye çıkarılıyor.

Son Güncelleme:
Kredi Kartı ve Banka Kartı Kullanan Herkes Etkilenecek! Yarından İtibaren Tamamen Değişiyor
A+ Yazı Boyutunu Büyüt A- Yazı Boyutunu Küçült

Kartla ödeme yapanlar için önemli bir değişiklik başlıyor. Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu’nun (BDDK) bankalara ilettiği yeni düzenleme kapsamında, temassız işlemlerde şifre girilmeden yapılabilecek üst limit artırıldı.

Daha önce 1500 TL olarak uygulanan şifresiz temassız ödeme sınırı, 15 Ocak itibarıyla 2500 TL’ye yükseltiliyor. Böylece kullanıcılar, kart ya da mobil cihazlarını POS cihazına yaklaştırarak daha yüksek tutarlarda işlem yapabilecek.

LİMİT 1,5 YIL SONRA GÜNCELLENDİ

Şifresiz temassız ödeme limiti en son 1 Temmuz 2024’te 1500 TL’ye çıkarılmıştı. Aradan geçen yaklaşık 1,5 yılın ardından artan fiyatlar ve ödeme alışkanlıkları dikkate alınarak limit yeniden düzenlendi.

Yeni uygulamayla birlikte temassız ödeme sistemi, hem hız hem de kullanım kolaylığı açısından daha geniş bir alanda devreye girmiş olacak. Bankalar, güvenlik kriterleri doğrultusunda belirlenen bu limitin, dünya genelindeki uygulamalarla da uyumlu olduğunu belirtiyor.

Türkiye Genelinde 500’ü Aşkın Şubesi Var: İki Büyük Markada Dev Hisse SatışıTürkiye Genelinde 500’ü Aşkın Şubesi Var: İki Büyük Markada Dev Hisse SatışıGüncel

Kaynak: AA

Etiketler
Kredi Kartı
Son Güncelleme:
Beşiktaş’ta Ortalık Karıştı! Hülya Avşar’dan Çarpıcı Sergen Yalçın Çıkışı: Tam Destek Verdi Ortalık Karışık! Çarpıcı Sergen Yalçın Çıkışı
Gram Altın Rekor Kırdı! Tüm Zamanların En Yükseği Tüm Zamanların En Yüksek Seviyesi
Fenerbahçe’de Beklenmedik Deprem! Tedesco’nun Çıkacağı Son Maçı Açıkladı: İşte Yerine Gelecek O İsim… Çıkacağı Son Maçı Açıkladı! İşte Yerine Gelecek İsim
Piyasalarda Gözler Dövizde! İşte Günün İlk Rakamları... Piyasalarda Gözler Dövizde! İşte Günün İlk Rakamları...
ÇOK OKUNANLAR
Antalya Büyükşehir Belediyesi'ne Operasyon! 20 Gözaltı ASAT ve ALDAŞ'a Operasyon
Huzurevinde Kalıyordu... Usta Sanatçı Zihni Göktay'dan Kötü Haber! Apar Topar Hastaneye Kaldırıldı Huzurevinde Kalıyordu... Usta Sanatçı Zihni Göktay'dan Kötü Haber! Apar Topar Hastaneye Kaldırıldı
ABD'den Halep Çağrısı... Dikkat Çekici 'Müzakere' Mesajı ABD'den Halep Çağrısı... Dikkat Çekici 'Müzakere' Mesajı
İstanbul’a Yeniden Kar Geliyor: Tarih Verildi, Sıcaklıklar Fena Düşecek İstanbul’a Yeniden Kar Geliyor: Tarih Verildi, Sıcaklıklar Fena Düşecek
Kredi Kartı ve Banka Kartı Kullanan Herkes Etkilenecek! Yarından İtibaren Tamamen Değişiyor Kredi Kartı ve Banka Kartı Kullanan Herkes Etkilenecek! Yarından İtibaren Tamamen Değişiyor