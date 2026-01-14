Kredi Kartı ve Banka Kartı Kullanan Herkes Etkilenecek! Yarından İtibaren Tamamen Değişiyor

A+ Yazı Boyutunu Büyüt A- Yazı Boyutunu Küçült

Kartla ödeme yapanlar için önemli bir değişiklik başlıyor. Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu’nun (BDDK) bankalara ilettiği yeni düzenleme kapsamında, temassız işlemlerde şifre girilmeden yapılabilecek üst limit artırıldı.

Daha önce 1500 TL olarak uygulanan şifresiz temassız ödeme sınırı, 15 Ocak itibarıyla 2500 TL’ye yükseltiliyor. Böylece kullanıcılar, kart ya da mobil cihazlarını POS cihazına yaklaştırarak daha yüksek tutarlarda işlem yapabilecek.

LİMİT 1,5 YIL SONRA GÜNCELLENDİ

Şifresiz temassız ödeme limiti en son 1 Temmuz 2024’te 1500 TL’ye çıkarılmıştı. Aradan geçen yaklaşık 1,5 yılın ardından artan fiyatlar ve ödeme alışkanlıkları dikkate alınarak limit yeniden düzenlendi.

Yeni uygulamayla birlikte temassız ödeme sistemi, hem hız hem de kullanım kolaylığı açısından daha geniş bir alanda devreye girmiş olacak. Bankalar, güvenlik kriterleri doğrultusunda belirlenen bu limitin, dünya genelindeki uygulamalarla da uyumlu olduğunu belirtiyor.

Kaynak: AA