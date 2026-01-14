Huzurevinde Kalıyordu... Usta Sanatçı Zihni Göktay'dan Kötü Haber! Apar Topar Hastaneye Kaldırıldı
Turne için Ankara’ya giden usta sanatçı Zihni Göktay, mola verdikleri tesiste düşerek kalça kemiğini kırdı. Ameliyat edilen Göktay’ın sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.
Eşini kaybettikten sonra zor bir dönem geçiren ve evinin kentsel dönüşüme girmesi nedeniyle Maltepe’deki bir huzurevine yerleşen usta oyuncu Zihni Göktay’dan sevenlerini üzen haber geldi. Göktay, turne kapsamında çıktığı yolculukta talihsiz bir kaza geçirdi.
TURNE YOLUNDA DÜŞTÜ
Deha Yapım organizasyonuyla sahnelenen “Zihni Göktay ve Cihat Tamer ile Bir Varmış Bir Yokmuş” adlı müzikli gösteri için Ankara’ya giden Göktay, mola verilen tesiste dengesini kaybederek düştü. Kazanın ardından kalça bölgesinden yaralanan usta oyuncunun, hastaneye götürülmek yerine önce oyunun sahneleneceği kültür merkezine götürüldüğü öne sürüldü.
“BÜYÜK İHMAL” İDDİASI
Cumhuriyet'te yer alan habere göre, Göktay gösteriyi sandalyeden kalkmadan sahneledi. Gösteri sonrasında hastaneye kaldırılan sanatçının kalça kemiğinde kırık olduğu belirlendi. Maltepe Üniversitesi Hastanesi’nde ameliyata alınan Göktay’ın sağlık durumunun iyi olduğu ve tedavisinin sürdüğü bildirildi.
Kaynak: Cumhuriyet