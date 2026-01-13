İspanyol Yıldız Julio Iglesias’a Cinsel Taciz Suçlaması

İspanyol müzik yıldızı Julio Iglesias'ın 2021 yılında iki eski kadın çalışanına cinsel tacizde ve saldırıda bulunduğu iddia edildi.

İspanyol Yıldız Julio Iglesias’a Cinsel Taciz Suçlaması
İspanyol şarkıcı Julio Iglesias, 2 eski kadın çalışanı tarafından cinsel tacizle suçlandı


İspanyol şarkıcı Julio Iglesias, 2 eski kadın çalışanı tarafından cinsel taciz ve saldırı ile suçlandı.

İspanya'da El Diario ve ABD'de Univision Noticias adlı İspanyolca yayın yapan iki gazetede çıkan haberlerde, biri ev hizmetlisi, diğeri fizyoterapist olan iki kadın, "Julio Iglesias için çalıştıkları dönemde İspanyol şarkıcı tarafından cinsel taciz ve saldırıya uğradıklarını" iddia etti.

FOTOĞRAFLAR, MESAJLAR YETKİLİLERDE

Olayların, 2021'de Julio Iglesias'ın Dominik Cumhuriyeti, Bahamalar ve İspanya'daki evlerinde yaşandığı, eski çalışanların ellerindeki iş belgelerini, fotoğrafları, kayıtları, WhatsApp mesajlarını, arama kayıtlarını ve göçmenlik izinleri için yaptığı başvuruları bu ülkelerdeki yetkililere teslim ederek, yasal girişimde bulundukları ifade edildi.

Her iki kadının verdikleri demeçte, 82 yaşındaki Julio Iglesias'ı, cinsel saldırı, tokatlama, taciz ve hem kendilerinin hem de diğer çalışanları sistematik olarak iş yerinde aşağılamakla suçladı.

Haberde imzası bulunan 5 gazeteci, şarkıcının kendisiyle veya yasal temsilcileriyle iletişime geçme girişimlerine olumlu yanıt alamadıklarını bildirdi.

Kaynak: AA

