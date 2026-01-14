Kadıköy'de 4 Katlı Binada Facia! Mahsur Kalanları İtfaiye Kurtardı, Yaralılar Var

A+ Yazı Boyutunu Büyüt A- Yazı Boyutunu Küçült

Yangın, gece saat 02.00 civarında Acıbadem Mahallesi Haşim Bey Sokak’taki apartmanın giriş katındaki dairede henüz belirlenemeyen bir sebeple başladı. Kısa sürede büyüyen alevler tüm daireyi sararken, yoğun duman apartmanın üst katlarına yayıldı.

Bazı bina sakinleri kendi imkânlarıyla dışarı çıkmayı başarırken, çıkamayanlar balkon ve pencerelere çıkarak yardım istedi. İhbar üzerine bölgeye itfaiye, polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.

MAHSUR KALANLAR TAHLİYE EDİLDİ

İtfaiye ekipleri, merdivenli araçlar yardımıyla üst katlarda mahsur kalan vatandaşları güvenli şekilde binadan çıkardı. Yangının çıktığı dairede iki kızıyla birlikte bulunan ve yürüme zorluğu yaşayan yaşlı bir kişi de ekiplerin müdahalesiyle kurtarıldı.

1'İ AĞIR, 8 YARALI

Olayda yaralanan 8 kişi, sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından ambulanslarla hastaneye götürüldü. Yaklaşık bir saat süren çalışmaların ardından yangın kontrol altına alınarak söndürüldü. Yangının çıkış nedenine ilişkin inceleme başlatıldı.

Kaynak: DHA