Antalya Büyükşehir Belediyesi'ne Operasyon! 20 Gözaltı

Antalya Cumhuriyet Başsavcılığı’nın yürüttüğü soruşturma kapsamında, Antalya Büyükşehir Belediyesi’ne bağlı ALDAŞ Altyapı Yönetim ve Danışmanlık Ticaret AŞ üzerinden gerçekleştirilen harcamalara ilişkin usulsüzlük iddialarıyla operasyon yapıldı. Soruşturma çerçevesinde, tutuklu Büyükşehir Belediye Başkanı Muhittin Böcek’in de aralarında bulunduğu 22 kişi hakkında işlem başlatıldı, 14 kişi gözaltına alındı.

Antalya Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen soruşturma kapsamında, Antalya Büyükşehir Belediyesine bağlı ALDAŞ Altyapı Yönetim ve Danışmanlık Ticaret AŞ üzerinden yapılan harcamalara ilişkin "nitelikli zimmet", "edimin ifasına fesat karıştırma", "denetim görevinin ihmali", "güveni kötüye kullanma" ve" haksız mal edinme" iddialarıyla operasyon düzenlendi.

Soruşturma kapsamında, aralarında Antalya Büyükşehir Belediye Başkanlığı görevinden uzaklaştırılan tutuklu Muhittin Böcek'in de bulunduğu 22 kişi hakkında işlem başlatıldığı ve 14 kişinin gözaltına alındığı öğrenildi. Dört kişinin ifadelerinin alınması amacıyla davet edildiği, 2'sinin yurt dışında olduğu ve birinin de yeni ameliyat olması nedeniyle gözaltı işlemi yapılmadığı bildirildi.

Soruşturma dosyasında yer alan bilgilere göre, İçişleri Bakanlığınca görevlendirilen mülkiye başmüfettişi tarafından hazırlanan rapor ile savcılık talimatıyla düzenlenen bilirkişi raporunda "ALDAŞ şirketi üzerinden yapılan usulsüz harcamalara ilişkin olarak toplamda 399 milyon 507 bin 249 lira 78 kuruşluk kamu zararı tespit edildiği" ifade edildi.

