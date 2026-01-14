Türkiye Genelinde 500’ü Aşkın Şubesi Var: İki Büyük Markada Dev Hisse Satışı

A+ Yazı Boyutunu Büyüt A- Yazı Boyutunu Küçült

Türkiye’nin önde gelen hızlı servis restoran zincirlerinden Tavuk Dünyası ile Dürümle’de dikkat çeken bir ortaklık değişimi yaşandı. Ülke genelinde 500’ün üzerinde şubesi bulunan iki markanın yüzde 44’lük hissesi, finans ve yatırım alanında faaliyet gösteren kurumların oluşturduğu bir konsorsiyum tarafından satın alındı.

Yapılan açıklamaya göre;

Esas Private Equity ve Tacirler Portföy’ün yönettiği Özel Sermaye Fonu I, Lycian Capital ve Azimut Group’un yönettiği LCP I, Qinvest Portföy’ün yönettiği OIG GSYF ile Fiba Holding’in bir araya gelmesiyle oluşan yatırımcı grubu, Tavuk Dünyası ve Dürümle’nin azınlık payını devraldı.

Yeni ortaklık yapısının, her iki markanın büyüme stratejilerine finansal ve operasyonel destek sağlamayı, yurt içi ve yurt dışı genişleme planlarını hızlandırmayı hedeflediği vurgulandı.

2015 yılında kurulan Tavuk Dünyası ile 2020’de faaliyete başlayan Dürümle’nin çoğunluk hissesi ise halen Mediterra Capital’in yönetiminde bulunuyor. Bu ortaklık yapısıyla birlikte markaların yeni dönemde yatırımlarını artırarak büyüme ivmesini sürdürmesi bekleniyor.

Kaynak: Haber Merkezi