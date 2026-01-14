Kayak Merkezlerinde Güncel Kar Kalınlıkları Açıklandı

Meteoroloji Genel Müdürlüğü verilerine göre Türkiye genelindeki kayak merkezlerinde güncel kar kalınlıkları açıklandı. Palandöken 192 santimetreyle zirvede yer alırken, Kartalkaya ve Ergan onu izledi. Yetkililer, kar miktarlarının hava koşullarına bağlı olarak değişebileceğini belirtildi.

Kayak Merkezlerinde Güncel Kar Kalınlıkları Açıklandı
Türkiye genelindeki kayak merkezlerinde güncel kar kalınlıkları açıklandı. Meteoroloji Genel Müdürlüğü verilerinden derlenen bilgilere göre, kayak merkezleri arasında en fazla kar kalınlığı 192 santimetreyle Palandöken Kayak Merkezi’nde ölçüldü.

Ölçümlere göre kayak merkezlerindeki güncel kar kalınlıkları (santimetre) şöyle:

Palandöken Kayak Merkezi 192
Kartalkaya Kayak Merkezi 185
Ergan Kayak Merkezi 172
Sarıkamış Kayak Merkezi 169
Hakkari Kayak Merkezi 168
Erciyes Kayak Merkezi 136
Konaklı Kayak Merkezi 97
Yıldız Dağı Kayak Merkezi 88
Yalnızçam Kayak Merkezi 75
Çambaşı Kayak Merkezi 65
Keltepe Kayak Merkezi 64
Kartepe Kayak Merkezi 57
Kop Dağı Kayak Merkezi 56
Murat Dağı Kayak Merkezi 53
Akdağ Kayak Merkezi 50
Zigana Kayak Merkezi 49
Ilgaz Kayak Merkezi 44
Hesarek Kayak Merkezi 38
Küpkıran Kayak Merkezi 35
Gevaş Abalı Kayak Merkezi 35
Davraz Kayak Merkezi 30
Mersivan Kayak Merkezi 25
Denizli Kayak Merkezi 24
Bozdağ Kayak Merkezi 18

Yetkililer, hava koşullarına bağlı olarak kar kalınlıklarının değişkenlik gösterebileceğini belirtti.

Kartalkaya Kayak Merkezi Palandöken
