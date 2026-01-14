Piyasalarda Gözler Dövizde! İşte Günün İlk Rakamları...

A+ Yazı Boyutunu Büyüt A- Yazı Boyutunu Küçült

İstanbul serbest piyasasında döviz güne yükselişle başladı. Dolar 43,1700 liradan işlem görürken, Euro 50,2990 liradan satılıyor.

Piyasada dolar 43,1680 liradan alıcı bulurken, satış fiyatı 43,1700 lira seviyesinde bulunuyor. Euro ise 50,2970 liradan alınırken, 50,2990 liradan el değiştiriyor.

Bir önceki gün doların satış fiyatı 43,1570 lira, Euro’nun satış fiyatı ise 50,3980 lira olarak kaydedilmişti.

Kaynak: AA