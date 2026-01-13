ABD'de Aralık Ayı Enflasyon Rakamları Açıklandı

A+ Yazı Boyutunu Büyüt A- Yazı Boyutunu Küçült

ABD’de tüketici fiyat endeksi (TÜFE), Aralık 2025 döneminde aylık bazda yüzde 0,3, yıllık bazda ise yüzde 2,7 artarak piyasa beklentilerini karşıladı.

Ekonomistler, Aralık ayı için TÜFE’nin aylık yüzde 0,3, yıllık yüzde 2,7 seviyesinde gerçekleşmesini öngörüyordu.

ÇEKİRDEK ENFLASYON

Gıda ve enerji kalemlerini dışlayan çekirdek TÜFE Aralık ayında aylık yüzde 0,2, yıllık bazda ise yüzde 2,6 arttı. Piyasa tahminleri çekirdek göstergenin aylık yüzde 0,3, yıllık yüzde 2,7 artacağı yönündeydi. Böylece çekirdek enflasyon, hem aylık hem yıllık ölçekte beklentilerin bir miktar altında kalmış oldu.

Veriler, ABD Merkez Bankası’nın (Fed) enflasyonla mücadele sürecinde fiyat baskılarının kademeli şekilde gerilemeye devam ettiğini gösterirken, piyasalar yeni yılın faiz rotasına ilişkin sinyalleri yakından takip ediyor.

Kaynak: AA