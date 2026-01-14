Gram Altın Rekor Kırdı! Tüm Zamanların En Yükseği

A+ Yazı Boyutunu Büyüt A- Yazı Boyutunu Küçült

Piyasalarda hafta ortası işlemleriyle birlikte altın fiyatlarındaki dalgalı seyir sürüyor. Dün sınırlı bir geri çekilmeyle 4.586 dolardan günü tamamlayan ons altın, yeni günde yeniden yükseliş eğilimine girdi. TSİ 06.00 itibarıyla ons fiyatı 4.620 dolar civarında dengelenmeye çalışıyor. Dünkü işlemlerde 4.635 dolar seviyesi test edilerek rekor tazelenmişti.

GRAM ALTIN REKOR KIRDI

Ons tarafındaki yukarı yönlü hareketten güç alan gram altın da tarihi zirvelere yakın seyrini koruyor. Dün spot piyasada gram altın 6.430 TL ile yeni rekorunu görmüştü. 14 Ocak 2026 sabahında gram altın 6.412 TL seviyesinden işlem görüyor. Fiyatlar yeniden zirveye doğru yönelmiş durumda. Kapalıçarşı’da fiziki gram altın satış fiyatı sabah saatlerinde 6.500 TL’ye kadar çıktı. Çeyrek altın ise 10.600 TL’den alıcı buluyor.

ABD ENFLASYON VERİLERİ ETKİLİ OLDU

Altın fiyatlarının seyrinde ABD’den gelen enflasyon verileri belirleyici oldu. Dün açıklanan aralık ayı verilerine göre yıllık enflasyon yüzde 2,7 ile beklentilere paralel gerçekleşti. Çekirdek enflasyon ise aylık bazda yüzde 0,3 beklentisine karşılık yüzde 0,2 artış gösterdi. Yıllık çekirdek enflasyon da yüzde 2,7 tahminine karşın yüzde 2,6 olarak açıklandı. Çekirdek enflasyondaki bu yavaşlama, daha “gevşek para politikası” beklentilerini güçlendirdi. Buna karşın St. Louis FED Başkanı Alberto Musalem, yüzde 2 hedefine yaklaşılmadan faiz indirimi konusunda acele edilmemesi gerektiğini vurguladı.

FED’E YÖNELİK BELİRSİZLİKLER

Bu hafta piyasalarda, FED Başkanı hakkında başlatılan soruşturma ve Powell’ın süreci siyasi gerekçelerle ilişkilendiren açıklamaları da yakından izleniyor. FED’in bağımsızlığına dair artan soru işaretleri ve para politikasına yönelik belirsizlikler, yatırımcıların güvenli liman talebini canlı tutuyor.

TRUMP’TAN FAİZ VE JEOPOLİTİK MESAJLAR

ABD Başkanı Trump’ın açıklamaları da fiyatlamalar üzerinde etkili olmaya devam ediyor. Enflasyon verisinin ardından Trump, FED’e bir kez daha faiz indirimi çağrısı yaptı. İran’daki protestolara desteğini yineleyen Trump, bölgedeki gelişmeleri yakından izlediklerini ve gerekli bütün adımların atılabileceğini ifade etti. Jeopolitik tansiyonun yüksek seyri, altına olan talebi artıran unsurlar arasında yer alıyor.

ALTIN FİYATLARINA YÖNELİK BEKLENTİLER

Fiyatlardaki hareketlilik, altına ilişkin beklentilerin de yeniden gözden geçirilmesine neden oldu. Citigroup’un bu hafta yayımladığı son değerlendirmede, ons altının mart ayına kadar 5.000 dolara ulaşabileceği öngörüldü. Artan jeopolitik risklere ve ABD Merkez Bankası’nın bağımsızlığına yönelik endişelere dikkat çeken Citi analistleri, kısa vadeli hedeflerini yukarı yönlü revize etti.

