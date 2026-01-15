Talep Patlaması Sonrası Devlet Harekete Geçti: Hileli Başvurana Hapis Cezası Gelecek

A+ Yazı Boyutunu Büyüt A- Yazı Boyutunu Küçült

Son yıllarda konkordato taleplerinde yaşanan hızlı artış, bazı şirketlerin bu süreci kötüye kullandığını ortaya koydu. Ekonomik sıkıntı gerekçesiyle başvuran firmaların yanı sıra, konkordato ilanını bir kazanç kapısına dönüştüren şirketlerin de tespit edilmesi üzerine Adalet Bakanlığı harekete geçti. Yapılan incelemelerde, borçlarını ödemeyen bazı firmaların, elde ettikleri nakdi farklı yollarla kazanca çevirdiği belirlendi.

Türkiye Gazetesi’nin haberine göre, Adalet Bakanlığı İcra ve İflas Mevzuatı’nda değişiklik öngören yeni bir taslak hazırlıyor. Düzenleme ile konkordato sisteminin suistimal edilmesinin önüne geçilmesi, rapor hazırlayan bağımsız denetim kuruluşlarının da daha sıkı denetlenmesi hedefleniyor.

AYNI BORÇLA YENİDEN BAŞVURUYA SINIR

Hazırlanan taslağa göre, mahkeme tarafından reddedilen bir konkordato talebinin, borcun ödenmesini sağlayacak kaynaklarda kayda değer bir değişiklik olmadığı sürece yeniden gündeme getirilmesine izin verilmeyecek. Ayrıca başvuru tarihinden önceki 6 ay içinde adres değişikliği yapan şirketlerin yeni bir konkordato talebi kabul edilmeyecek. Böylece, başvurusu reddedilen firmaların başka bir ilde yeniden şans denemesinin önüne geçilmesi amaçlanıyor.

HİLELİ BAŞVURUYA HAPİS YOLU

Taslak düzenlemede, konkordato sürecinde geçici ya da kesin mühlet almak veya projeyi onaylatmak amacıyla mali durumunu olduğundan farklı gösteren, alacaklıları, komiseri ya da mahkemeyi yanıltan borçlular için ağır yaptırımlar öngörülüyor. Buna göre, hileli başvuru yaptığı tespit edilenler hakkında bir yıldan üç yıla kadar hapis ve adli para cezası uygulanabilecek.

DENETİM KURULUŞLARI MERCEK ALTINDA

Konkordato başvurularında, Kamu Gözetim Kurumu (KGK) tarafından yetkilendirilen bağımsız denetim şirketlerinin hazırladığı raporlar esas alınıyor. Son denetimlerde, kısa sürede ve yetersiz incelemeyle rapor düzenlediği belirlenen bazı kuruluşların faaliyet izinleri iptal edildi. Ayrıca milyonlarca liralık idari para cezaları kesildi.

Hazine ve Maliye Bakanlığı da sayıları yaklaşık 170’e ulaşan konkordato denetim kuruluşlarını yakın takibe aldı. Şubat ayında Meclis’e sunulması planlanan düzenleme ile hem denetim mekanizmasının güçlendirilmesi hem de usulsüzlüklere karşı cezaların artırılması hedefleniyor.

KONKORDATO NE SAĞLIYOR?

Konkordato ilan eden şirketler, mahkemenin belirlediği süre boyunca alacaklı baskısından korunuyor. Bu süreçte haciz işlemleri duruyor, bankalar kredi takibi yapamıyor ve ipotekli mallar satışa çıkarılamıyor. Yeni düzenlemelerle, bu hukuki korumanın kötü niyetli şekilde kullanılmasının önüne geçilmesi ve sistemi istismar edenlere ağır yaptırımlar uygulanması amaçlanıyor.

Kaynak: Türkiye Gazetesi