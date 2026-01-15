İBB Soruşturmasında Gözaltına Alınan Eski Voleybolcu Derya Çayırgan Hakkında Flaş Gelişme

A+ Yazı Boyutunu Büyüt A- Yazı Boyutunu Küçült

'İmamoğlu çıkar amaçlı suç örgütü' soruşturması kapsamında gözaltına alınan eski voleybolcu Derya Çayırgan, "suçtan kaynaklanan mal varlığını değerlerini aklama" suçundan adli kontrol istemiyle nöbetçi hakimliğe sevk edildi.

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen "İmamoğlu çıkar amaçlı suç örgütü" soruşturması kapsamında gözaltına alınan Çayırgan, İstanbul Adalet Sarayı'na getirildi.

Savcılıkta ifadesi alınan Çayırgan, "suçtan kaynaklanan mal varlığını değerlerini aklama" suçundan "konutu terk etmemek" ve "yurt dışına çıkamama" şeklindeki adli kontrol istemiyle nöbetçi sulh ceza hakimliğine sevk edildi.

DERYA ÇAYIRGAN KİMDİR?

9 Ekim 1987 tarihinde İstanbul'da dünyaya gelen Derya Çayırgan, voleybol kariyerine Yeşilyurt altyapısında başladı. 37 yaşında olan tecrübeli voleybolcu, 1.68 metre boyunda ve libero mevkiinde görev yaptı. Smaç yüksekliği 270 cm, blok yüksekliği ise 260 cm olan Çayırgan, özellikle manşet ve defans kurgusundaki başarısıyla tanınıyordu.

Kaynak: AA