Adana’da Vahşet! 2 Çocuğunu Öldürüp İntihar Etti

Adana'da, Sergen Altunbaş tartıştığı eşinin evi terk etmesinin ardından tabancayla çocukları Ada ve Mert Altunbaş’ı öldürüp, intihar etti.

Kan donduran olay, akşam saatlerinde Sarıçam ilçesine bağlı Boynuyoğun Mahallesi’nde yaşandı. G.A., eşi Sergen Altunbaş (34) ile yaşadığı tartışmanın ardından evi terk etti. Eşinin evden ayrılmasından bir süre sonra Sergen Altunbaş, çocukları Ada (8) ve Mert Altunbaş’a (6) tabancayla ateş açtı. Altunbaş, çocuklarını vurduktan sonra silahı başına dayayarak ateşledi.

ARACINI ATEŞE VERDİLER

Silah seslerini duyan komşuların ihbarı üzerine adrese polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Eve giren ekipler baba ile 2 çocuğunu yerde kanlar içerisinde buldu. Sağlık görevlilerinin yaptığı kontrolde Altunbaş ile çocuklarının hayatını kaybettiği tespit edildi.

Altunbaş ve çocuklarının cansız bedenleri, olay yerindeki incelemenin ardından Adana Adli Tıp Kurumu’nun morguna kaldırıldı.

Olayın ardından bölgeye gelen akrabaların, Sergen Altunbaş’a ait aracı ateşe verdiği öğrenildi.

AYLAR ÖNCE YAPTIĞI PAYLAŞIM ORTAYA ÇIKTI

Sergen Altunbaş’ın aylar önce sosyal medya hesabından, “Bir kadın vezir de eder, rezil de” yazılı bir paylaşım yaptığı görüldü. Polis olayla ilgili inceleme başlattı.

Kaynak: DHA

