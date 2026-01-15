TBMM'de Kabul Edildi: En Düşük Emekli Maaşı 20 Bin Lira Oldu
En düşük emekli aylığının 2026 Ocak ayından geçerli olmak üzere 20 bin liraya yükseltilmesine ilişkin kanun teklifindeki beşinci madde TBMM Plan ve Bütçe Komisyonu'nda kabul edildi.
TBMM Plan ve Bütçe Komisyonu’nda, en düşük emekli maaşının artırılmasını da kapsayan ve bazı kanunlar ile 375 sayılı Kanun Hükmünde Kararname’de değişiklik öngören kanun teklifinin tümü üzerindeki görüşmeler sona erdi.
Teklif kapsamında, en düşük emekli aylığının 20 bin liraya çıkarılmasını düzenleyen 5’inci madde, Komisyon’da kabul edilerek onaylandı.
YAKLAŞIK 5 MİLYON EMEKLİYİ KAPSIYOR
Düzenleme öncesinde en düşük maaş uygulamasından 4 milyon 11 bin emekli yararlanıyordu. Yapılan artışla birlikte bu sayının 4 milyon 917 bine çıkması bekleniyor. Uygulamanın 2026 yılına getireceği toplam maliyet ise 110,2 milyar TL olarak hesaplandı.
ZAMLI EMEKLİ MAAŞLARI İÇİN ÖDEME TAKVİMİ AÇIKLANDI
SSK (4A) kapsamında aylık alan emekliler, tahsis numaralarının son hanesine göre zamlı maaşlarını 17–26 Ocak tarihleri arasında alacak:
9 → 17 Ocak
7 → 18 Ocak
5 → 19 Ocak
3 → 20 Ocak
1 → 21 Ocak
8 → 22 Ocak
6 → 23 Ocak
4 → 24 Ocak
2 → 25 Ocak
0 → 26 Ocak
Bağ-Kur (4B) emeklilerinin ödeme günleri ise 25–28 Ocak olarak belirlendi:
9, 7, 5 → 25 Ocak
3, 1 → 26 Ocak
8, 6, 4 → 27 Ocak
2, 0 → 28 Ocak
Kaynak: Haber Merkezi