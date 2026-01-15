TBMM'de Kabul Edildi: En Düşük Emekli Maaşı 20 Bin Lira Oldu

A+ Yazı Boyutunu Büyüt A- Yazı Boyutunu Küçült

TBMM Plan ve Bütçe Komisyonu’nda, en düşük emekli maaşının artırılmasını da kapsayan ve bazı kanunlar ile 375 sayılı Kanun Hükmünde Kararname’de değişiklik öngören kanun teklifinin tümü üzerindeki görüşmeler sona erdi.

Teklif kapsamında, en düşük emekli aylığının 20 bin liraya çıkarılmasını düzenleyen 5’inci madde, Komisyon’da kabul edilerek onaylandı.

YAKLAŞIK 5 MİLYON EMEKLİYİ KAPSIYOR

Düzenleme öncesinde en düşük maaş uygulamasından 4 milyon 11 bin emekli yararlanıyordu. Yapılan artışla birlikte bu sayının 4 milyon 917 bine çıkması bekleniyor. Uygulamanın 2026 yılına getireceği toplam maliyet ise 110,2 milyar TL olarak hesaplandı.

ZAMLI EMEKLİ MAAŞLARI İÇİN ÖDEME TAKVİMİ AÇIKLANDI

SSK (4A) kapsamında aylık alan emekliler, tahsis numaralarının son hanesine göre zamlı maaşlarını 17–26 Ocak tarihleri arasında alacak:

9 → 17 Ocak

7 → 18 Ocak

5 → 19 Ocak

3 → 20 Ocak

1 → 21 Ocak

8 → 22 Ocak

6 → 23 Ocak

4 → 24 Ocak

2 → 25 Ocak

0 → 26 Ocak

Bağ-Kur (4B) emeklilerinin ödeme günleri ise 25–28 Ocak olarak belirlendi:

9, 7, 5 → 25 Ocak

3, 1 → 26 Ocak

8, 6, 4 → 27 Ocak

2, 0 → 28 Ocak

