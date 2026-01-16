Borsa İstanbul Rekora Koşuyor! BIST 100 Güne Zirvede Başladı

A+ Yazı Boyutunu Büyüt A- Yazı Boyutunu Küçült

Dün işlem gününde alış ağırlıklı bir seyir izleyen BIST 100 endeksi, günü yüzde 0,70 değer kazanarak 12.456,69 puandan tamamladı. Bu yükseliş, yeni güne yönelik iyimserliği destekleyen önemli bir zemin oluşturdu.

BANKACILIK VE HOLDİNG HİSSELERİ ÖNE ÇIKTI

Bugünkü açılışta bankacılık endeksi yüzde 0,25, holding endeksi ise yüzde 0,29 oranında değer kazandı. Sektör genelindeki bu toparlanma, endeksteki yükselişi destekleyen ana unsurlar arasında yer aldı.

KÜRESEL BELİRSİZLİKLERE RAĞMEN BORSA İSTANBUL POZİTİF AYRIŞTI

Küresel piyasalarda, ABD’de açıklanan güçlü şirket bilançoları ve büyümeye dair olumlu beklentilere rağmen, jeopolitik riskler ve tarife belirsizlikleri fiyatlamalar üzerinde baskı oluşturuyor. Buna karşın BIST 100 endeksi, yurt dışı piyasalardan pozitif ayrışarak haftanın son işlem gününe rekor seviyeden başladı.

GÜNDEMDE VERİ AKIŞI VE TEKNİK SEVİYELER VAR

Analistler, bugün yurt içinde Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası’nın piyasa katılımcıları anketi ile özel sektörün yurt dışından sağladığı kredi borcunun izleneceğini belirtiyor. Yurt dışında ise Almanya enflasyon verileri ile ABD’de sanayi üretimi ve kapasite kullanım oranı yakından takip edilecek. Teknik açıdan BIST 100 endeksinde 12.500 ve 12.600 puan seviyeleri direnç, 12.400 ve 12.300 puan seviyeleri ise destek olarak öne çıkıyor.

