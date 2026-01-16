Terörsüz Türkiye’de ‘Kırmızı Çizgi’ Netleşti: Masada ‘YPG’ Şartı

A+ Yazı Boyutunu Büyüt A- Yazı Boyutunu Küçült

Terörsüz Türkiye hedefi doğrultusunda TBMM’de oluşturulan komisyonun hazırladığı ortak raporun önümüzdeki hafta tamamlanması bekleniyor. Edinilen bilgilere göre, siyasi partilerin sunduğu görüş ve raporlar temel alınarak kaleme alınan metinde, terör örgütü PKK lideri Abdullah Öcalan’a umut hakkı tanınması ya da genel af çıkarılmasına yönelik herhangi bir öneri yer almayacak.

SİLAH BIRAKANLARA HUKUKİ STATÜ DÜZENLEMESİ

Türkiye gazetesinin haberine göre, ortak raporda, örgütten ayrılıp silah bırakan üyelerin hukuki durumunun netleştirilmesi ve toplumsal bütünleşmeyi kolaylaştıracak yasal adımların atılması öngörülüyor. Bu kapsamda geçici ve müstakil bir kanun çıkarılması önerilecek.

CHP ise raporda, tutuklu belediye başkanlarının tutuksuz yargılanmasını da içeren ve toplumun tüm kesimlerini kapsayan daha geniş bir demokratikleşme paketine yer verilmesini talep etti ancak öneri kabul edilmedi. Bunun yerine raporda, AİHM kararlarının uygulanması, kayyım uygulamasının sona erdirilmesi, Siyasi Partiler ve Seçim Yasası’nda değişiklik yapılmasına yönelik başlıklar yer aldı.

AK PARTİ: ODAK SİLAH BIRAKMA VE TOPLUMSAL BÜTÜNLEŞME

AK Parti kaynakları, raporda bir demokratikleşme bölümünün bulunacağını ancak ana eksenin terör örgütü PKK’nın silah bırakma süreci ve toplumsal bütünleşme olacağını vurguladı. Parti kaynakları, CHP’nin taleplerinin sürecin ana hedefinden sapmasına yol açabileceği görüşünü dile getirerek, “Raporda demokratikleşme bölümü olacak. Ancak odak noktamız PKK’nın silah bırakma süreci ve toplumsal bütünleşme olacak. CHP’nin taleplerinin süreci sulandıracağını düşünüyoruz. Bu yanlışa düşmeyeceğiz” değerlendirmesinde bulundu.

SÜREÇ HALKA ANLATILACAK

AK Parti, Terörsüz Türkiye sürecinde atılacak her adımın kamuoyuna açık ve şeffaf biçimde anlatılmasını esas alan yeni bir iletişim stratejisi de belirliyor.

ÖNCE SİLAH BIRAKMA TAMAMLANACAK

Raporda öne çıkan en kritik başlıklardan biri, hukuki düzenlemelerin ancak örgütün silah bırakma sürecinin tamamen sona ermesinin ardından hayata geçirilmesi olacak. Bu konuda AK Parti, MHP ve CHP ortak bir tutum sergilerken, DEM Parti’nin “Silah bırakma süreci tamamlanmadan hukuki adımların atılması” yönündeki önerisi rapora dahil edilmedi.

Hazırlanan metinde ayrıca, çıkarılması planlanan yasal düzenlemelerin kapsamı, hangi ihtiyaca karşılık geleceği ve topluma kazandırma sürecinin nasıl işleyeceği de ayrıntılı biçimde anlatılacak.

SURİYE GELİŞMELERİ TAKVİMİ ETKİLEDİ

Öte yandan terör örgütü PKK’nın Suriye kolu olan YPG’nin Şam yönetimine entegrasyon konusunda ayak diremesi, Türkiye’deki süreci de doğrudan etkiledi. AK Parti’de mart ayı sonuna kadar Terörsüz Türkiye sürecine ilişkin geçici ve müstakil bir çerçeve yasa teklifinin Meclis’e sunulması planlanıyordu. Ancak Suriye’de yaşanan gelişmeler nedeniyle bu takvimin erteleneceği ifade ediliyor.

‘KIRMIZI ÇİZGİ’ NET

Güvenlik bürokrasisi ve AK Parti içinde yapılan değerlendirmelerde, örgütün silah bırakması ve Suriye’deki sürecin netleşmesi tamamlanmadan herhangi bir hukuki adım atılmaması “kırmızı çizgi” olarak tanımlandı. Güvenlik birimlerinden teyit alınmadan hiçbir düzenlemenin hayata geçirilmeyeceği özellikle vurgulanıyor.

Kaynak: Türkiye Gazetesi