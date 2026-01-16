Bahçelievler’de Silahlı Kuyumcu Soygunu! Yaklaşık 3 Milyon Liralık Altınla Kaçtı

Bahçelievler’de bir kuyumcuya giren maskeli soyguncu, silah zoruyla yaklaşık 3 milyon lira değerinde altın alarak kaçtı. O anlar işyerinin güvenlik kamerasına yansıdı.

Son Güncelleme:
A+ Yazı Boyutunu Büyüt A- Yazı Boyutunu Küçült

Olay, saat 18.00 sıralarında Bahçelievler Kocasinan Mahallesi Mahmutbey Caddesi üzerinde bulunan bir kuyumcuda meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, maskeli bir kişi, kuyumcuda müşteri olduğu sırada iş yerine girerek silahıyla, iş yeri sahibini tehdit etti. Şüpheli, yanında getirdiği çantaya altınların doldurulmasını istedi. İş yeri sahibi sakin olmasını söyleyerek, zanlının verdiği çantaya altınları doldurdu. Yaklaşık 3 milyon lira değerinde altın bulunan çantayı alan şahıs, daha sonra hızla olay yerinden uzaklaştı.

Soygun sırasında kuyumcunun alarm butonuna basılması üzerine kısa sürede polis ekipleri bölgeye sevk edildi. Olay yerinde inceleme yapan polis ekipleri, kaçan zanlının yakalanması için çalışma başlattı.
Öte yandan, soygun anı iş yerinin güvenlik kamerası tarafından saniye saniye kaydedildi. Görüntülerde, silahlı ve maskeli şüphelinin kuyumcuya girmesi, iş yeri sahibine silah doğrulttuğu anlar kaydedildi. İçerde iş yeri sahibiyle konuşan müşteri kadının panik yaşadığı görüldü.

Kaynak: İHA

Son Güncelleme:
İstanbul’da Uyuşturucu Operasyonu! 23 Şüpheli Hakkında Gözaltı Kararı İstanbul’da Uyuşturucu Operasyonu! 23 Gözaltı Kararı
Son Ders Zili Çalıyor! Okullarda Yarıyıl Tatili Başlıyor Son Ders Zili Çalıyor! Okullarda Yarıyıl Tatili Başlıyor
Hükümet Düğmeye Bastı! TBMM’den Tarihi Karar: Milyonlarca Vatandaşın Borcu Tek Kalemde Siliniyor Tarihi Karar! Milyonlarca Vatandaşın Borcu Tek Kalemde Siliniyor
Kadıköy’de Skandal! Yaşananlara Dayanamadı Apar Topar Stadı Terk Etti Kadıköy’de Skandal! Stadı Apar Topar Terk Etti
ÇOK OKUNANLAR
Adana’da Vahşet! 2 Çocuğunu Öldürüp İntihar Etti Adana’da Vahşet! 2 Çocuğunu Öldürüp İntihar Etti
Şanlıurfa’da Otomobili Kanala Uçmuştu! Cansız Bedeni 19 Gün Sonra Suriye’de Bulundu Şanlıurfa’da Otomobili Kanala Uçmuştu! Cansız Bedeni 19 Gün Sonra Suriye’de Bulundu
Meteoroloji Peş Peşe Uyardı! Kuvvetli Yağış, Kar Fırtına Aynı Anda Bastıracak Meteoroloji Peş Peşe Uyardı! Kuvvetli Yağış, Kar Fırtına Aynı Anda Bastıracak
Ücretsiz Olması Gereken Hizmette Şok Fatura: Tepkiler Çığ Gibi Büyüyor! Şikayet Eden Parasını Geri Alacak Ücretsiz Olması Gereken Hizmette Şok Fatura: Şikayet Eden Parasını Geri Alacak
Ünlülere Bir Uyuşturucu Operasyonu Daha! 5 Kişi Gözaltına Alındı, 18 Kişi Adliyede Ünlülere Bir Uyuşturucu Operasyonu Daha