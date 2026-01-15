Arnavutköy’de Kan Donduran Olay: Kaçış Yolunda Cinayet! Firari Hükümlü Dehşet Saçtı

A+ Yazı Boyutunu Büyüt A- Yazı Boyutunu Küçült

Olay, dün Anadolu Mahallesi'nde yaşandı. Edinilen bilgiye göre, bir otomobilin içinde hareketsiz şekilde yatan kişiyi görenler durumu polis ve sağlık ekiplerine bildirdi. Olay yerine gelen ekiplerin incelemelerinin ardından araçtaki kişinin Özgür Yurdakul (49) olduğu tespit edildi. Bunun üzerine Yurdakul'un başından tek kurşunla vurularak hayatını kaybettiği belirlendi. Polis ekipleri tarafından yürütülen çalışmalarda, cinayet şüphelisinin Emrah A.(39) olduğu belirlendi.

ŞÜPHELİNİN KESİNLEŞMİŞ HAPİS CEZASI OLDUĞU ORTAYA ÇIKTI

Yapılan incelemelerde şüpheli Emrah A.'nın hakkında 39 yıl kesinleşmiş hapis cezası olduğu ve yurt dışına kaçmak istediği sırada kendisine yardım ettiği belirlenen Özgür Yurdakul'u öldürdüğü öğrenildi. İkili arasındaki tartışmanın Edirne'ye giderken yolda çıktığı ve bunun üzerine Emrah A.'nın, Yurdakul'u silahla başından vurarak öldürdüğü, ardından Arnavutköy'e dönerek aracı sokakta park ettiği beirlendi.

POLİSİN 'DUR' İHTARINA UYMADI

Şüpheli Emrah A.'nın kullandığı 34 GZG 097 plakalı otomobil Sazlıbosna Mahallesi'nde görüldü. Polis ekiplerinin 'dur' ihtarına uymayan şüpheli, ekip araçlarına çarparak kaçmaya çalıştı. Bunun üzerine yaşanan kovalamacanın ardından polis, şüpheliyi yaya olarak yakaladı. Emrah A.'nın üzerinde yapılan aramalarda 1 adet silah, şarjör ve fişek ele geçirildi. Öte yandan olayla bağlantılı olduğu tespit edilen B.T. ve M.T.'de polis ekipleri tarafından gözaltına alındı.

ŞÜPHELİLER ADLİYEYE SEVK EDİLDİ

Emniyetteki işlemleri tamamlanan şüpheliler Emrah A., B.T. ve M.T. adliyeye sevk edildi.

Kaynak: DHA