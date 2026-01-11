Şİşili’deki AVM’de Dehşet! 2'nci Kattan Düşerek Hayatını Kaybetti

Şişli’de bulunan bir alışveriş merkezinde meydana gelen olayda, Sezer Bostancı ikinci kattan zemine düşerek yaşamını yitirdi. Olayın ardından yapılan incelemeler sonrası Bostancı’nın cenazesi Adli Tıp Kurumu morguna götürüldü.

Edinilen bilgilere göre olay, dün akşam saat 20.30 sıralarında Esentepe Mahallesi’ndeki AVM’de yaşandı. Akşam saatlerinde AVM’ye gelen 26 yaşındaki Sezer Bostancı, ikinci kata çıktıktan sonra henüz belirlenemeyen bir sebeple aşağı düştü. Durumu fark eden görevlilerin ihbarı üzerine olay yerine sağlık ekipleri sevk edildi. Yapılan kontrollerde Bostancı’nın hayatını kaybettiği tespit edildi.

Şİşili’deki AVM’de Dehşet! 2'nci Kattan Düşerek Hayatını Kaybetti - Resim : 1

İNTİHAR ŞÜPHESİ ÜZERİNDE DURULUYOR

Olay yeri inceleme ekipleri ile Cumhuriyet Savcısının çalışmalarının ardından cenaze Adli Tıp Kurumu’na kaldırıldı. Bostancı’nın daha önce iki ayrı suç kaydının bulunduğu öğrenilirken, polis olayın intihar olabileceği ihtimali üzerinde durarak soruşturma başlattı.

Kaynak: DHA

