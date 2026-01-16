Ünlülere Uyuşturucu Operasyonu... Oktay Kaynarca ve Emel Müftüoğlu'nun Test Sonucu Çıktı

Ünlülere uyuşturucu soruşturması kapsamında gözaltına alınan ve adli kontrolle serbest bırakılan Oktay Kaynarca ve Emel Müftüoğlu'nun test sonucu negatif çıktı.

Ünlülere yönelik yürütülen uyuşturucu soruşturması sürüyor. Soruşturma kapsamında test yapılan Klein adlı gece kulübünün işletmecisi Burak Fahri Yön ile mesul müdür Ayşe Tarım’ın saç örneklerinde kokain tespit edildi. Aynı soruşturma çerçevesinde Adli Tıp Kurumu’nda kan ve saç örneği veren oyuncu Oktay Kaynarca ve Emel Müftüoğlu'nun uyuşturucu testleri negatif çıktı.

KAYNARCA'DAN AÇIKLAMA

Test sonuçlarının ardından sosyal medya hesabından bir açıklama yapan Kaynarca, hakkındaki iddiaların raporla çürütüldüğünü belirterek, "Merak etmeyin, alnım açık başım dik demiştim. Sözümü ispat etmiş oldum” ifadelerini kullandı. Kaynarca açıklamasında, kendisine verilen destekten duyduğu memnuniyeti dile getirirken, uyuşturucuyla mücadele konusunda devletin yürüttüğü operasyonlara desteğinin süreceğini vurguladı. "Hayatım boyunca haysiyet, onur ve vicdanla yaşamaya çalıştım. Bu süreçte milyonlarca insanın desteğini görmek benim için büyük bir onur oldu" dedi.

Kaynarca, soruşturma kapsamında yurt dışına çıkış yasağı şeklindeki adli kontrol şartıyla serbest bırakılmıştı.

