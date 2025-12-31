Adliye Lojmanında Dehşet: Kadın Hakim Darbedildi

A+ Yazı Boyutunu Büyüt A- Yazı Boyutunu Küçült

Çanakkale’de görev yapan 33 yaşındaki kadın hakim F.K.T., iddiaya göre kıskançlık krizine giren erkek arkadaşı tarafından evinde darbedildi.

Olay, geçtiğimiz pazar günü Çanakkale Adliyesi lojmanlarında meydana geldi. Geçen yıl eşinden ayrılan ve Çanakkale Adliyesi’nde 4. Ağır Ceza Mahkemesi Başkanı olarak görev yapan F.K.T., yaklaşık 6 ay önce kızının tenis dersleri sırasında inşaat mühendisi Burak Doğan ile tanıştı. Tanışıklık kısa süre sonra gönül ilişkisine dönüştü.

YANLIŞ ADRESE GİDEN TATLI SİPARİŞİ TARTIŞMAYI BAŞLATTI

İddiaya göre Burak Doğan, önceki gün ofisine tatlı siparişi verdi. Ancak kurye siparişi yanlışlıkla F.K.T.’nin evine götürdü. Kadın hakim, durumu erkek arkadaşına mesajla bildirince Doğan evde kimlerin bulunduğunu sordu. Bu soru üzerine gerginlik arttı.

KISKANÇLIK KRİZİ ŞİDDETE DÖNÜŞTÜ

Doğan’ın, sevgilisinin evinde bir erkek avukat ve iki kadınla alkol alındığını öğrenmesi üzerine öfkelendiği öne sürüldü. Alkollü olduğu belirtilen Doğan, adliye lojmanına giderek daireye girdi. Sevgilisini yatak odasına çağıran Doğan ile F.K.T. arasında tartışma çıktı. Tartışmanın büyümesiyle Doğan’ın kadın hakimi darbettiği iddia edildi.

ELMACIK KEMİĞİ KIRILDI

Sabah’ta yer alan habere göre Burak Doğan, mutfaktan aldığı bıçakla salona yönelerek evde bulunan misafirlerin çıkmasını istedi. Evdeki avukat ve iki kadın ayrılırken, F.K.T. 112 Acil Çağrı Merkezi’ni aradı. İhbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. İlk müdahalesi yapılan kadın hakim hastaneye kaldırıldı. Yapılan kontrollerde elmacık kemiğinin kırıldığı belirlendi.

YİNE BİR 'SİNİRLERİME HAKİM OLAMADIM' SAVUNMASI

Gözaltına alınan Burak Doğan, emniyetteki ifadesinde yaşananlara ilişkin şunları söyledi:

"Daha önce evde, o gün misafir olarak bulunan avukatın tişörtünü bulmuştum. F.K.T.'ye sorduğumda avukatın tişörtü, kendi kıyafetine sigara kokusu sinmemesi için geçici olarak verdiğini söyledi. Aramızda bir tartışma olmuştu. O gün telefonda avukatın evde olduğunu öğrenince sinirlerime hakim olamadım. Çok pişmanım."

TUTUKLANARAK CEZAEVİNE GÖNDERİLDİ

Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen Burak Doğan, çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Kaynak: Sabah