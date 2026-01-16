17 Milyonu Aşkın Emekli Bekliyor: Bayram İkramiyesinde Rakam Belli Oldu

En düşük emekli aylığının belli olmasının ardından 17 milyonu aşkın emeklinin beklediği bayram ikramiyelerine ilişkin çalışmalar tamamlandı, rakam netleşti. Zammı içeren yasal düzenlemenin şubat ya da mart ayında meclise gelmesi bekleniyor.

Son Güncelleme:
17 Milyonu Aşkın Emekli Bekliyor: Bayram İkramiyesinde Rakam Belli Oldu
A+ Yazı Boyutunu Büyüt A- Yazı Boyutunu Küçült

Ramazan ve Kurban bayramlarında emeklilere ödenen ikramiye tutarı bu yıl için ne kadar zam yapılacağı belli oldu. 17,7 milyon emekliyi ilgilendiren düzenlemenin, Ramazan Bayramı öncesinde Meclis'ten geçirilmesi planlanıyor.

RAKAM NETLEŞTİ

Emeklilere her yıl iki kez ödenen bayram ikramiyelerinde beklenen rakam netleşti. Yeni Şafak'ta yer alan habere göre; AK Parti Grup Başkanlığı, Hazine ve Maliye Bakanlığı ile Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı arasında yürütülen teknik görüşmeler mutabakatla sonuçlandı.

Geçen yıl 4 bin lira olarak uygulanan ödemelerin, yeni dönemde yüzde 25 zamla 5 bin liraya yükseltilmesi kararlaştırıldı.

NE ZAMAN MECLİSE GELECEK?

Zammı içeren yasal düzenlemenin şubat ya da mart ayında Meclis gündemine alınması ve Ramazan Bayramı'ndan önce kanunlaştırılması bekleniyor. Düzenlemeden 17 milyon 720 bin emeklinin etkilenmesi öngörülüyor.

Hazine'den ikramiyelere yapılan bin liralık zammın karşılığı olarak, iki bayram dahil toplamda 35 milyar 440 milyon liralık ek kaynağın Sosyal Güvenlik Kurumu'na aktarılacağı öğrenildi.

TBMM'de Kabul Edildi: En Düşük Emekli Maaşı 20 Bin Lira OlduTBMM'de Kabul Edildi: En Düşük Emekli Maaşı 20 Bin Lira OlduEkonomi

Kaynak: Yeni Şafak

Etiketler
Emekli bayram ikramiyesi TBMM
Son Güncelleme:
Hurda Araç Teşviki İçin Tarih Verildi! Meclis’e Sunulan Teklifte Kritik MTV Detayı Ortaya Çıktı Hurda Araç Teşviki İçin Tarih Verildi! Meclis’e Sunulan Teklifte Kritik MTV Detayı Ortaya Çıktı
Merkez Bankası Açıkladı: Piyasanın Dolar, Enflasyon, Faiz ve Büyüme Beklentisi Ne? Piyasanın Dolar, Enflasyon ve Faiz Beklentisi Ne?
TFF’den Galatasaray’a Soğuk Duş! Hacıosmanoğlu’ndan Taraftarı Çıldırtan Karar: Tepki Üstüne Tepki Yağıyor TFF'den Çıldırtan Karar! Tepki Üstüne Tepki Yağıyor
Fenerbahçe’de Beklenmedik Deprem! Tedesco’nun Çıkacağı Son Maçı Açıkladı: İşte Yerine Gelecek O İsim… Çıkacağı Son Maçı Açıkladı! İşte Yerine Gelecek İsim
ÇOK OKUNANLAR
Ünlülere Bir Uyuşturucu Operasyonu Daha! 5 Kişi Gözaltına Alındı, 18 Kişi Adliyede Ünlülere Bir Uyuşturucu Operasyonu Daha
Adana’da Vahşet! 2 Çocuğunu Öldürüp İntihar Etti Adana’da Vahşet! 2 Çocuğunu Öldürüp İntihar Etti
Ücretsiz Olması Gereken Hizmette Şok Fatura: Tepkiler Çığ Gibi Büyüyor! Şikayet Eden Parasını Geri Alacak Ücretsiz Olması Gereken Hizmette Şok Fatura: Şikayet Eden Parasını Geri Alacak
17 Milyonu Aşkın Emekli Bekliyor: Bayram İkramiyesinde Rakam Belli Oldu Bayram İkramiyesinde Rakam Belli Oldu
Meteoroloji Peş Peşe Uyardı! Kuvvetli Yağış, Kar Fırtına Aynı Anda Bastıracak Meteoroloji Peş Peşe Uyardı! Kuvvetli Yağış, Kar Fırtına Aynı Anda Bastıracak