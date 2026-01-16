X'e Erişim Sorunu... Çöktü mü?

A+ Yazı Boyutunu Büyüt A- Yazı Boyutunu Küçült

Bugün akşam saatlerinde sosyal medya platformu X’te (Eski adıyla Twitter) erişim sorunları yaşanmaya başladı. Saat 18.00 civarında çok sayıda kullanıcı, hem mobil uygulamada hem de web sürümünde akışın yenilenmediğini, paylaşımların yüklenmediğini ve hesaplara girişte problemler yaşandığını bildirdi.

Yaşanan aksaklık sonrası "X çöktü mü?" ve "Twitter neden açılmıyor?" soruları kısa sürede gündemin üst sıralarına çıktı. Erişim problemlerine ilişkin X yönetiminden şu ana kadar resmi bir açıklama yapılmadı.