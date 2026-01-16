Uyuşturucu Soruşturmasında Flaş Gelişme! Ümit Karan Dahil 14 Kişi Tutuklandı

A+ Yazı Boyutunu Büyüt A- Yazı Boyutunu Küçült

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı Kaçakçılık, Narkotik ve Ekonomik Suçları Soruşturma Bürosu tarafından yürütülen uyuşturucu soruşturması kapsamında İstanbul Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele ile Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlükleri ortak operasyon düzenledi.

Operasyonlarda, 'uyuşturucu ticareti', 'uyuşturucu kullanılmasını kolaylaştırmak' ve 'fuhşa teşvik etmek, aracılık etmek veya yer temin etmek' suçlamalarıyla, aralarında eski futbolcu Ümit Karan’ın da bulunduğu 23 şüpheli gözaltına alındı. Şüpheliler, emniyetteki işlemlerinin ardından saç ve kan örnekleri alınmak üzere Adli Tıp Kurumu’na götürüldü.

TUTUKLAMA KARARI

Savcılık işlemlerinin ardından tutuklama talebiyle sulh ceza hakimliğine sevk edilen Ümit Karan, Timuçin Ünal, Gökmen Gürdeğir, Orhan Aydın, Emircan Şahin, Emre Yalçın, Gökhan Gümüş, Nuray İstek, Deniz Berk Cengiz, Murat Sönmez, Hakan Tunçbilek, Ahmet Şaşmaz ve Melis Sabah tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Adliyede rahatsızlanarak hastaneye kaldırılan Nazlıcan Taşkın’ın ise taburcu edilmesinin ardından sorgusunun sürdürüleceği öğrenildi.

ADLİ KONTROLLE SERBEST BIRAKILAN İSİMLER

Soruşturma kapsamında gözaltına alınan Fatih Gürdeğir, Ali Gürbüz, Emir Sağıroğlu, Ulaş Yağmur, Burak Doğan, Mert Ayaydın, Merve Duran, Bade Nogay ve Çağla Boz, adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

