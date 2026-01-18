İstanbul’a Kar Geri Döndü! Yüksek Kesimler Beyaza Büründü

İstanbul’da akşam saatlerinde başlayan ve gece boyunca aralıklarla süren kar yağışı, özellikle yüksek kesimlerde etkili oldu. Avrupa ve Anadolu yakasında birçok ilçede yollar, çatı ve araçlar beyaza bürünürken, vatandaşlar hafta sonunu fırsat bilerek parklarda ve seyir noktalarında karın keyfini çıkardı.

İstanbul’da akşam saatlerinde başlayan kar yağışı, gece boyunca aralıklarla etkisini sürdürdü. Özellikle yüksek rakımlı bölgelerde şiddetini artıran yağışla birlikte bazı ilçelerin üst kesimleri, bina çatıları ve park halindeki araçlar karla kaplandı.

Hafta sonu tatilini değerlendiren İstanbullular, beyaz örtüyle kaplanan cadde ve parklara akın etti. Kent sakinleri, karlı alanlarda kar topu oynayarak ve yürüyüş yaparak yağışın tadını çıkardı.

AVRUPA YAKASI’NDA KAR ETKİLİ OLDU

Avrupa Yakası’nda Beşiktaş, Arnavutköy, Sarıyer, Beyoğlu, Kağıthane ve Sultangazi başta olmak üzere birçok bölgede kar yağışı zaman zaman etkisini gösterdi.

İstanbul’a Kar Geri Döndü! Yüksek Kesimler Beyaza Büründü - Resim : 1

ANADOLU YAKASI’NDA YÜKSEK NOKTALAR BEYAZA BÜRÜNDÜ

Anadolu Yakası’nda ise Üsküdar, Ümraniye, Çekmeköy ile Şile’nin yüksek kesimlerinde kar yağışı aralıklarla devam etti. Özellikle tepelik alanlarda manzara kartpostallık görüntüler oluşturdu.

ÇAMLICA TEPESİ ZİYARETÇİ AKININA UĞRADI

Çamlıca Tepesi’ne çıkan vatandaşlar, karla kaplanan İstanbul manzarasını izleyerek bol bol fotoğraf ve video çekti.

İstanbul’a Kar Geri Döndü! Yüksek Kesimler Beyaza Büründü - Resim : 2

GENÇLER KARIN TADINI ÇIKARDI

AA muhabirine konuşan lise öğrencisi Alper Demir, Beylikdüzü’nden arkadaşlarıyla birlikte Çamlıca Tepesi’ne geldiklerini söyledi. Kahvaltının ardından kar topu oynadıklarını anlatan Demir, "İstanbul'a bayağıdır kar yağmıyordu, bu yüzden çok mutluyuz." ifadelerini kullandı.

Zafer Elkün de Çamlıca Tepesi’nde uzun süredir bu yoğunlukta kar görmediğini belirterek, arkadaşlarıyla birlikte karın keyfini doyasıya yaşadıklarını dile getirdi.

Kaynak: AA

İstanbul Kar Yağışı
