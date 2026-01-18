Trump Tehdit Etmişti... Almanya'dan Ani Grönland Kararı!

Almanya ordusunun Grönland’a gönderdiği 15 kişilik keşif ekibi, adaya indikten yalnızca 44 saat sonra Berlin’den gelen ani bir emirle geri çağrıldı.

Trump Tehdit Etmişti... Almanya'dan Ani Grönland Kararı!
Almanya ordusuna bağlı 15 kişilik keşif ekibi, Grönland’a iniş yaptıktan yalnızca 44 saat sonra Berlin’den gelen ani talimatla bölgeden ayrıldı. Ekip, Nuuk Havalimanı’ndan Icelandair’e ait bir uçakla adayı terk etti. Çekilme kararının, bir gün önce yapılan daha uzun süre kalınacak açıklamalarına rağmen duyuru yapılmadan uygulanması dikkat çekti. Savunma Bakanlığı Sözcüsü Michael Stempfle, geri dönüşle ilgili sorulara net yanıt vermekten kaçındı.

TRUMP ETKİSİ

Alman basını, çekilme emrinin sabah erken saatlerde iletildiğini ve askerlere gerekçe sunulmadığını yazdı. Kararın, ABD Başkanı Donald Trump’ın Grönland’a yönelik politikaları ve vergi tehdidi sonrası alınmış olabileceği öne sürüldü. Trump, ülkesinin 'ulusal güvenlik amacıyla Grönland'a ihtiyacı olduğunu' ve bunun 'inşa edilen Altın Kubbe için hayati önem taşıdığını' ifade etmişti.

Danimarka Krallığı'na bağlı özerk bir bölge olan Grönland, daha önce ABD tarafından gelen ve egemenliğin devredilmesini de içeren yaklaşımları reddetmişti. Trump, Grönland ile ilgili tartışmalarda dünya barışının tehlikede olduğunu savunarak, ABD'nin Grönland'ı almasına karşı çıktıkları gerekçesiyle 8 Avrupa ülkesine gümrük vergileri getireceğini açıklamıştı.

Kaynak: AA

