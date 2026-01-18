Suriye'de Entegrasyon Anlaşması! İşte O Kritik Maddeler

A+ Yazı Boyutunu Büyüt A- Yazı Boyutunu Küçült

Suriye’nin kuzeyinde son haftalarda Halep, Deyrizor ve Rakka hattında yaşanan çatışmaların ardından, ABD’nin arabuluculuğunda kritik bir ateşkes ve anlaşma sağlandı. Terör örgütü YPG'nin çatısı altında yer aldığı Suriye Demokratik Güçleri (SDG) ile Şam yönetimi arasında varılan mutabakat, sahadaki askeri ve idari dengeleri köklü biçimde değiştirecek başlıklar içeriyor. Suriye Cumhurbaşkanı Ahmed Şara, Şam’da ABD’nin Suriye Özel Temsilcisi Tom Barrack ile yaptığı görüşmenin ardından anlaşmanın ana hatlarını kamuoyuyla paylaştı.

ANLAŞMADA HANGİ MADDELER VAR?

Anlaşmaya göre, SDG kontrolündeki tüm sivil kurumlar Suriye devlet yapısına entegre edilecek. Petrol sahalarının yönetimi tamamen Şam hükümetine devredilirken, SDG unsurları gerekli güvenlik soruşturmalarının ardından bireysel olarak Suriye Savunma Bakanlığı bünyesine alınacak. Kürt bölgelerinin idari ve sosyal mahremiyetinin korunacağı da mutabakat metninde yer aldı. Ayn el-Arab’da (Kobani) ağır silahların çekilmesi ve İçişleri Bakanlığı’na bağlı yerel bir güvenlik gücü oluşturulması kararlaştırıldı.

IŞİD mensupları ve ailelerinin tutulduğu hapishane ve kampların yönetimi ise Suriye hükümetine devredilecek.

ENTEGRASYON MADDESİ

Anlaşma kapsamında, SDG’nin sunduğu aday listesi doğrultusunda bazı isimlerin Suriye devlet yapısında görevlendirilmesi öngörülürken, SDG’nin terör örgütü PKK unsurlarını Suriye dışına çıkarma taahhüdü dikkat çekti. Şam yönetimi ise IŞİD ile mücadeleyi sürdürme sözü verdi.

Mutabakat ayrıca Afrin ve Şeyh Maksud’a yerinden edilmiş sivillerin geri dönüşüne ilişkin düzenlemeler üzerinde çalışılmasını da içeriyor.