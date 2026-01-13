Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan 'Halep' Mesajı: 'YPG'den Temizlenmesi Önemli Bir Kazanım'

Suriye ordusunun, terör örgütü YPG'ye düzenlediği operasyona ilişkin konuşan Cumhurbaşkanı Erdoğan, Halep'in YPG'den temizlenmesinin önemli olduğunu vurguladı. Cumhurbaşkanı Erdoğan, 10 Mart Mutabakatı'nı işaret ederek, "Türkler, Araplar, Kürtler arasındaki kardeşliğin bozulmasına izin veremeyiz, süreci hassasiyetle yönetmeliyiz, tahriklere karşı dikkatli olmalıyız" dedi.

AK Parti Merkez Yürütme Kurulu (MYK), dün Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan başkanlığında toplandı. Alınan bilgilere göre; MYK'da Suriye'deki son gelişmeler ile 'Terörsüz Türkiye' süreci değerlendirildi.

'HALEP'İN YPG'DEN TEMİZLENMESİ ÖNEMLİ BİR KAZANIM'

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Türkiye'nin güvenliğini tehdit edecek bir durumun oluşmaması için gerekli tüm önlemlerin alındığını belirterek, Halep'in terör örgütü YPG unsurlarından temizlenmesinin, Suriye'de kalıcı barış, huzur ve güvenliğin tesisi açısından önemli bir kazanım olduğunu vurguladı.

Erdoğan, terör örgütünün Suriye'deki uzantısının maksimalist ve irrasyonel taleplerine rağmen, Suriye hükümetinin kuşatıcı bir anlayışla hareket ettiğini, bu yaklaşımın devam etmesinin Suriye halkının hayrına olacağını söyledi.

'TAHRİKLERE KARŞI DİKKATLİ OLMALIYIZ'

Komşuluk hukukuna değinen Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Türkler, Araplar, Kürtler arasındaki kardeşliğin bozulmasına izin veremeyiz, süreci hassasiyetle yönetmeliyiz, tahriklere karşı dikkatli olmalıyız" dedi.

Halep'teki gelişmelerin 10 Mart Mutabakatının uygulanması için tarihi fırsat sunduğunu dile getiren Erdoğan, Türkiye'nin bu doğrultuda çalışmalarını sürdürmeye kararlı olduğunu vurguladı.

