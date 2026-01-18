Suriye Cumhurbaşkanı Şara, Şam'da Barrack'la Görüştü

A+ Yazı Boyutunu Büyüt A- Yazı Boyutunu Küçült

Suriye Cumhurbaşkanı Ahmed Şara, ABD'nin Suriye Özel Temsilcisi Thomas Barrack ile görüştü.

Suriye Cumhurbaşkanlığının Telegram hesabından yapılan yazılı açıklamada, "Cumhurbaşkanı Şara, Şam'daki Halk Sarayı'nda ABD'nin Suriye Özel Temsilcisi Barrack ile bir toplantı gerçekleştiriyor" denildi.

Söz konusu görüşme, Fırat Nehri'nin iki yakasında terör örgütü YPG ile çatışmalar sürerken gerçekleşiyor.

Fırat Nehri'nin batısında Suriye ordusu ile terör örgütü YPG arasında sahadaki çatışmalar tırmanırken, nehrin doğusunda Arap aşiretlerinin terör örgütüne karşı yürüttüğü çatışmalar da eş zamanlı sürüyor.

Kaynak: DHA