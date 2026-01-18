Suriye Cumhurbaşkanı Şara, Şam'da Barrack'la Görüştü

Suriye Cumhurbaşkanı Şara'nın Fırat Nehri'nin iki yakasında terör örgütü YPG/SDG ile çatışmalar sürerken ABD'nin Suriye Özel Temsilcisi Barrack ile bir araya geldiği duyuruldu.

Suriye Cumhurbaşkanı Şara, Şam'da Barrack'la Görüştü
Suriye Cumhurbaşkanı Ahmed Şara, ABD'nin Suriye Özel Temsilcisi Thomas Barrack ile görüştü.

Suriye Cumhurbaşkanlığının Telegram hesabından yapılan yazılı açıklamada, "Cumhurbaşkanı Şara, Şam'daki Halk Sarayı'nda ABD'nin Suriye Özel Temsilcisi Barrack ile bir toplantı gerçekleştiriyor" denildi.

Söz konusu görüşme, Fırat Nehri'nin iki yakasında terör örgütü YPG ile çatışmalar sürerken gerçekleşiyor.

Fırat Nehri'nin batısında Suriye ordusu ile terör örgütü YPG arasında sahadaki çatışmalar tırmanırken, nehrin doğusunda Arap aşiretlerinin terör örgütüne karşı yürüttüğü çatışmalar da eş zamanlı sürüyor.

Kaynak: DHA

Ahmed Şara Suriye
