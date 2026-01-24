THY Bazı ABD Seferlerini İptal Etti

Türk Hava Yolları, Kuzey Amerika’da beklenen olumsuz hava koşulları nedeniyle bazı seferleri iptal etti.

Türk Hava Yolları (THY), Kuzey Amerika’da etkili olması beklenen olumsuz hava koşulları nedeniyle bazı uçuşların iptal edildiğini duyurdu. Şirketten yapılan açıklamaya göre, 25 ve 26 Ocak tarihlerinde New York, Newark, Boston ve Washington’a yapılması planlanan bazı seferler uçuş güvenliği gerekçesiyle iptal edildi.

THY, söz konusu tarihlerde bu hatlarda seyahat planı bulunan yolcuların mağduriyet yaşamamaları adına uçuş bilgilerini düzenli olarak kontrol etmeleri gerektiğini belirtti. Yolcuların güncel sefer durumlarını Türk Hava Yolları’nın resmi internet sitesi ve mobil uygulaması üzerinden takip edebileceği kaydedildi.

Kaynak: Haber Merkezi

