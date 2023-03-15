Selin vurduğu Balıklıgöl çamurla kaplandı

Şanlıurfa'da dün başlayan ve bugün de devam eden sağanak yağış nedeniyle sel suları Balıklıgöl'ü çamur deryasına çevirdi.

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Şanlıurfa'nın tarihi yapıları sular altında kalırken, çamur nedeniyle suyun rengi sarıya döndü. 

Balıklıgöl'ün balıkları etrafa saçılarak telef olurken, suların çekildiği kısımlarda ise geriye moloz ve çamur yığınları kaldı.

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Kaynak: İHA

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