Mahsur kalanları merdivenlerle kurtardılar: Selin alt geçidi kapattığı anlar kameraya böyle yansıdı

Şanlıurfa'da sel sularınıda mahsur kalan 2 itfaiye eri yüzerek su yüzüne çıktı. Sudan çıkarılan 2 itfaiyeci, su altında mahsur kalan vatandaşları kurtarmak için çalışma başlattı.

Şanlıurfa Abide kavşağında sel sularına gömülen 2 itfaiye eri, yüzerek su yüzeyine çıktı.

Üst geçitten alt geçide uzatılan merdiven ve sarkıtan ipler yardımıyla itfaiye erleri yukarı çekildi. Çıkarılan itfaiyeciler, üst geçide çıkmayarak, su altında kalan vatandaşları da kurtarmak için çalışma başlattı. Can simidi giyen ve halat bağlayan ekipler, su içerisinde mahsur kalan vatandaşları kurtardı.

Kaynak: İHA