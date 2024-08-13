Rus Turistin Ayakkabıları Marmaris'teki 5 Yıldızlı Oteli Karıştırdı

Marmaris'in 5 yıldızlı otellerinden birinde tatil yapmaya karar veren Rus çift, otele yerleştikten sonra bölgedeki dükkanlardan bolca alışveriş yaptı. Çift bu alışverişte değeri binlerce dolar olan bir çift Balenciaga marka ayakkabı aldı. Bu ayakkabıyı, otel odasının güvenli olduğunu düşünerek spor çantalarının içerisinde bıraktılar ve yemeğe gittiler.



Gece yarısının ardından uyumak için otel odasına dönen Rus çift, bıraktıkları ayakkabının yerinde olmadığını fark etti. Durumu otel yönetimine bildiren turistler, hiç beklemedikleri bir cevap aldı.



"ÇANTANIZI ÇÖP SANIP ATTIK"



Resepsiyon masasına durumu bildiren ve şikayette bulunan çifte yetkililer, "Kat görevlisi temizlikçi arkadaşlar çantanızı çöp zannedip atmış." yanıtını verdi. Üstelik otel, bu durum karşısında çifte hiçbir maddi tazminat ödeme teklifinde bulunmadı. Rus çiftin bu cevap karşısında tepkisi ise çok sert oldu.