Resmi Gazete’de Yayımlandı: Tüm Türkiye’de Ulaşım Ücretsiz Olacak

Resmi Gazete’de Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın imzasıyla yayımlanan düzenlemeye göre, 30 Ağustos Zafer Bayramı’nda Türkiye genelinde belirli toplu taşıma hatları ücretsiz olarak hizmet verecek.

Cumhurbaşkanlığı kararı doğrultusunda, 30 Ağustos’ta bazı şehirlerdeki önemli ulaşım hatları ücretsiz olacak. Ankara’da Başkentray, İstanbul’da Marmaray, Sirkeci-Kazlıçeşme Raylı Sistem Hattı ve Gayrettepe-İstanbul Havalimanı-Arnavutköy Metro Hattı, İzmir’de ise İZBAN hattı bu karardan yararlanacak.