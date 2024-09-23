Pencerelerin Yerini Alacak: Evler Resmen Enerji Santraline Dönüşecek! Teknolojide Çığır Açacak Yenilik
Yenilenebilir enerjiye geçiş, çevreyi koruma ve sürdürülebilir bir gelecek için büyük önem taşıyor. Gelecekte, pencerelerin yerini alabilecek şeffaf güneş panelleri bu dönüşümde devrim yaratacak potansiyele sahip.
Kaynak: Haber Merkezi
Şeffaf güneş panellerinin geliştirilmesi Michigan State Üniversitesi’nde, 2014 yılında Richard Lunt ve ekibi tarafından başlatılan araştırmalarla ivme kazandı. Araştırma ekibi, ultraviyole (UV) ve kızılötesi (IR) ışınları elektriğe dönüştürebilen malzemeler üzerinde çalışarak, gözle görülmeyen ışık spektrumunu enerjiye çevirebilecek bir teknoloji geliştirdi.
Kaynak: Haber Merkezi