Kurbanda et nasıl pişirilmeli, neler yapılmalı?

Kurban Bayramı'nda et tüketimi ile ilgili uyarılarda bulunan Diyetisyen Hanife Kara, “Etin aslında bir hafızası var. Bunu sürekli söylüyoruz. O yüzden eti birazcık dinlendirmemiz gerekiyor; ayrıca haftada maksimum üç gün et yiyelim” ifadelerini kullandı.

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Yaklaşan Kurban Bayramı ile birlikte çok fazla et tüketiminin yaşatabileceği sağlık problemlerinden dolayı her yıl olduğu gibi bu yıl da uzmanlar bayram öncesi vatandaşları uyarmaya devam ediyor. Özellikle sindirimi zor olan etin nasıl tüketilmesi, yanında ne yenilmesi ve nelere dikkat edilmesi konusunda önemli uyarılarda bulunan Diyetisyen Hanife Kara, “Yemekte sadece et yemeyelim sebze ile bunu dengeleyelim” diye konuştu.

Kırmızı et tüketiminde dikkat etmemiz gereken şeylerden birisinin de pişirme yöntemi olduğunu vurgulayan Diyetisyen Hanife Kara, “Bazen çok fazla ısıl işleme maruz bıraktığımız için kanserojen madde içerebiliyor. Dolayısıyla en sağlıklı yöntem ızgara şeklinde ya da haşlama şeklinde tüketmek etlerimizi. Mutlaka sindirimini kolaylaştırmak ve doğru emilim için yanında bol sebzeyle beraber tüketmemiz gerekiyor. Üst üste her gün et tüketimini önermiyoruz. Vücudumuzda çok rahatsızlık vermemesi açısından da fazla protein alımı da birazcık tehlikeli olabiliyor. Dolayısıyla burada günlük yüz, yüz elli gram kadar protein alımı yeterli olduğu için porsiyon kontrolüne çok dikkat etmemiz gerekecek. Süt ürünleriyle beraber tüketmemeleri gerek. Çünkü o da demirle kalsiyum emiliminde biraz problem çıkardığı için mutlaka et tüketiyorsak sebzeyle beraber tüketiminin daha doğru olacağını söyleyebilirim. Yemeklerle beraber, özellikle et yemekleri yaptığımızda sıvı alımını çok önermiyorum ki et sindirimini güçleştirmesin. Daha sağlıklı olması için sırf et yemeyelim ve eti sebzeyle kombin yapmamız çok daha doğru olacaktır” şeklinde konuştu.

Kaynak: İHA

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