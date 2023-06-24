Bayram trafiği nedeniyle tıkanan TEM'de kavga!
TEM Otoyolu’nun Bolu geçişi Çaydurt mevkiinde yolun ortasında iki sürücü araçlarından inerek yumruk yumruğa kavga etti.
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TEM Otoyolu’nun Bolu geçişinde Çaydurt mevkiinde Kurban Bayramı trafiği nedeniyle yavaş akan trafikte sağ şeridi kullanan tır sürücüsü, Çaydurt mevkiinde emniyet şeridini kullanarak hatalı sollamalarla ilerleyen ve daha sonra kendisinin önüne atlayan sürücüyle tartıştı.
Kısa süre araç içinden birbiri ile atışan iki sürücü daha sonrasında araçlardan inerek yumruk yumruğa kavga etti.
POLİS EKİPLERİ KAVGAYI AYIRDI
Yaşanan kavgayı çevredekiler ve polis ekipleri ayırdı.
Öte yandan TEM Otoyolu’nun Ankara istikametinde yoğun trafik akışı sürüyor.
Kaynak: Gerçek Gündem
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