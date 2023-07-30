Köprüde yerine yerleştirilmek için kaldırılan köprünün tablası ortadan kırıldı

Antalya’nın Manavgat ilçesinde iki mahalleyi birbirine bağlayacak köprünün Ankara’da yapılan tablası, kaynak yapılmak için vinç ile kaldırıldığı sırada kırıldı. Tablanın kırılmasının ardından yol trafiğe kapatılarak önlem alındı.

Son Güncelleme:

Manavgat’ta trafik kargaşasını önlemek amacıyla Aşağı Hisar ile Örnek mahallelerini birbirine bağlayacak köprü inşaatında sona yaklaşıldı. Çalışmalar devam ederken, Ankara’da yapılarak köprünün ayakları üzerine konulmak üzere Manavgat’a getirilen köprü tablası kaynak yapılmak için vinçle kaldırıldığı sırada kırıldı.

Köprü tablasının kırılması sırasında çalışanlardan veya yoldan geçen vatandaşlardan kimsenin burnu kanamazken, yetkililer tarafından olay yerinde incelemeler yapıldı. Tehlike oluşturma ihtimaline karşı tablanın bulunduğu yerde önlem alınarak, yol araç trafiğine kapatıldı. Görevliler, köprü tablasının kırılması nedeniyle köprü inşaatının bir süre uzayabileceğini belirttiler.

Kaynak: İHA

Son Güncelleme:

Benzer Videolar

Araca takılan aksesuarlar yangın riskini artırıyor Araca takılan aksesuarlar yangın riskini artırıyor
5.5'lik depremde hasar alan minare halatla yıkıldı 5.5'lik depremde hasar alan minare halatla yıkıldı
Çorum'da anız yangını büyümeden kontrol altına alındı Çorum'da anız yangını büyümeden kontrol altına alındı
Kazada yaralanan sürücü telefonla babasını arayıp ağlayarak özür diledi Kazada yaralanan sürücü telefonla babasını arayıp ağlayarak özür diledi
İstanbul'da taksici dehşeti: Taksim’e 250 lira ücret istedi, yolcuya saldırdı! İstanbul'da taksici dehşeti: Taksim’e 250 lira ücret istedi, yolcuya saldırdı!
Bursa'da oto tamircide facianın eşiğinden dönüldü! Oto tamircide facianın eşiğinden dönüldü!
Kütahya'da 9 saat sonra kontrol altına alınan yangında 180 hektarlık alan zarar gördü Kütahya'da 9 saat sonra kontrol altına alınan yangında 180 hektarlık alan zarar gördü
Son 23 yılın en sıcak gününden sonra fırtına etkili oldu Son 23 yılın en sıcak gününden sonra fırtına etkili oldu
Adana'daki deprem Kayserilileri sokağa döktü Adana'daki deprem Kayserilileri sokağa döktü
Manisa'da orman yangını Manisa'da orman yangını
Kirpiyi iple mezarlığa bağladılar Kirpiyi iple mezarlığa bağladılar
Kuraklık içme suyunu vurdu: Bir köy susuz kaldı Kuraklık içme suyunu vurdu: Bir köy susuz kaldı
ÇOK OKUNANLAR
İslam Memiş altın sahiplerini uyardı, rakam verdi: Bütün kozlarını kullanacaklar İslam Memiş altın sahiplerini uyardı, rakam verdi
Çekimler iptal edilmişti: Görevimiz Tehlike ekibinin görüntülerini servis eden esnafın kim olduğu ortaya çıktı Görevimiz Tehlike ekibinin görüntülerini servis eden esnafın kim olduğu ortaya çıktı
Herkes onlara hayran: En sevilen 5 burç açıklandı Herkes onlara hayran: En sevilen 5 burç açıklandı
Ağustos ayında şansı zirve yapacak 3 burç belli oldu Ağustos ayında şansı zirve yapacak 3 burç belli oldu
Prim borcu olan EYT'liler dikkat: Son ödeme tarihi belli oldu Prim borcu olan EYT'liler dikkat