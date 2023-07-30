Köprüde yerine yerleştirilmek için kaldırılan köprünün tablası ortadan kırıldı

Manavgat’ta trafik kargaşasını önlemek amacıyla Aşağı Hisar ile Örnek mahallelerini birbirine bağlayacak köprü inşaatında sona yaklaşıldı. Çalışmalar devam ederken, Ankara’da yapılarak köprünün ayakları üzerine konulmak üzere Manavgat’a getirilen köprü tablası kaynak yapılmak için vinçle kaldırıldığı sırada kırıldı.

Köprü tablasının kırılması sırasında çalışanlardan veya yoldan geçen vatandaşlardan kimsenin burnu kanamazken, yetkililer tarafından olay yerinde incelemeler yapıldı. Tehlike oluşturma ihtimaline karşı tablanın bulunduğu yerde önlem alınarak, yol araç trafiğine kapatıldı. Görevliler, köprü tablasının kırılması nedeniyle köprü inşaatının bir süre uzayabileceğini belirttiler.

Kaynak: İHA