Koç Holding’ten Flaş Arçelik Kararı: KAP’a Bildirildi

Türkiye'nin en büyük beyaz eşya üreticisi Arçelik, Polonya'nın Lodz şehrindeki fabrikasını kapatacağını resmen duyurdu. Kamuyu Aydınlatma Platformu'na (KAP) yapılan açıklamada, Arçelik'in Avrupa faaliyetlerinde beklenen sinerjilerin sağlanmasına yönelik analizler sonucu, Lodz'daki Çamaşır Kurutma Makinesi ve Pişirici Cihazlar İşletmesi ile Plastik Yan Sanayi İşletmesi ve Wroclaw'daki Buzdolabı İşletmesi'nin verimsizlik nedeniyle kapatılmasına karar verildiği belirtildi. Fabrikaların 2025'in ilk yarısına kadar tamamen kapatılması hedefleniyor.