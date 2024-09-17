Koç Holding’ten Flaş Arçelik Kararı: KAP’a Bildirildi

Türkiye'nin önde gelen şirketlerinden Koç Holding, Türkiye'nin en büyük beyaz eşya üreticisi Arçelik'in Polonya'daki fabrikasını kapatmıştı ve 1800 kişiyi işsiz bırakmıştı. Koç Holding'in sahibi olduğu Arçelik'in fabrikasını kapattığını KAP'a bildirdi.

Koç Holding’ten Flaş Arçelik Kararı: KAP’a Bildirildi - Resim: 1

Türkiye'nin en büyük beyaz eşya üreticisi Arçelik, Polonya'nın Lodz şehrindeki fabrikasını kapatacağını resmen duyurdu. Kamuyu Aydınlatma Platformu'na (KAP) yapılan açıklamada, Arçelik'in Avrupa faaliyetlerinde beklenen sinerjilerin sağlanmasına yönelik analizler sonucu, Lodz'daki Çamaşır Kurutma Makinesi ve Pişirici Cihazlar İşletmesi ile Plastik Yan Sanayi İşletmesi ve Wroclaw'daki Buzdolabı İşletmesi'nin verimsizlik nedeniyle kapatılmasına karar verildiği belirtildi. Fabrikaların 2025'in ilk yarısına kadar tamamen kapatılması hedefleniyor.

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