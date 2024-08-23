Kiralık Evler İçin Yeni Dönem: 15 Eylül’de Başlıyor, 3 Ay Sürecek

Kiralık evler için yeni bir dönem başlıyor. Yeni yıldan itibaren kiralık ev ilanında kökten değişiklik olacak. Bir diğer düzenleme ise 15 Eylül'de devreye girecek ve 3 ay sürecek.

Kiralık Evler İçin Yeni Dönem: 15 Eylül’de Başlıyor, 3 Ay Sürecek - Resim: 1

Konut fiyatlarındaki hızlı yükseliş, emlak piyasasında önemli bir arz artışına yol açtı. Bu durumu denetlemek amacıyla devlet, kiralık ve satılık ev ilanlarıyla ilgili yeni bir düzenleme getirdi. 1 Ocak 2025'ten itibaren geçerli olacak bu düzenleme ile ilanlar yalnızca e-Devlet üzerinden yapılabilecek.

Kaynak: Gerçek Gündem

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