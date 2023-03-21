Kapadokya’da görsel şölen kaldığı yerden devam etti

Kapadokya'da tarihi, kültürel ve doğal güzelliklerle kaplı alanları turistlerin gökyüzünden izlemelerine olanak sunan sıcak hava balon turlarına rüzgar ve sisli hava nedeniyle 13 gün ara verildi. Kapadokya'da sıcak hava balon turları, Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı Sivil Havacılık Genel Müdürlüğü tarafından yapılan değerlendirmelerin ardından uygun hava koşullarında gerçekleştirilebiliyor. Yılda yaklaşık olarak ortalama 250 gün uçuşun yapıldığı bölgede, turistler Kapadokya'nın eşsiz manzarasını havadan izleme şansı buluyorlar. Kapadokya'nın gizemli Peribacaları, vadileri ve ilginç yer oluşumları hem karadan hem de havadan ayrı bir güzellik sunuyor.

Balon Pilotu Burak Dayankoç, "13 gündür uçuş olmadı. Bu gün hava koşulları normale döndü. Umarım Nisan ve Mayıs ayı güzel olur. Türkiye'ye yeni pazarlar açılmaya başladı. Özellikle Endonezya ve Malezya pazarı açıldı. İtalyanlar da yoğun olarak gelmeye başladı" dedi.

Balon turlarını izleyen Fransız turist Chloe Levoır de, "Kapadokya muhteşem bir yer. Özellikle sıcak hava balonlarını izlemek harika" dedi.

Kaynak: İHA