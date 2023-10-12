İstanbul'da vakumlanmış halde ele geçirildi: Piyasa değeri 1 milyon 236 bin TL!

İstanbul Havalimanı Gümrük Muhafaza ekipleri, şüpheli hareketlerde bulunan bir çiftin valizlerinde yaptığı aramada, piyasa değeri 1 milyon 236 bin TL olan vakumlanmış halde 10 bin 300 adet tilki kuyruğu ele geçirildi.

Son Güncelleme:
><

İstanbul Havalimanı Yolcu Salonu Gümrük Müdürlüğü ekipleri ile İstanbul Havalimanı Gümrük Muhafaza Kaçakçılık ve İstihbarat Müdürlüğü ekiplerinin ortaklaşa yürüttüğü risk analizi ve hedefleme çalışmalarında, Moskova’dan gelen Özbekistan ve Yunanistan uyruklu iki yolcu takip altına alındı.

Ekipler, uçağın iniş yapmasının akabinde şüpheli şahıslara yönelik fiziki takip başlattı. Yolcu salonuna beraberlerindeki dört adet valizle birlikte gelen ve gümrük beyan noktasına uğramadan doğrudan çıkışa yönelen şahıslara ekiplerce durduruldu.

ŞÜPHE ÇEKTİ

Ekipler tarafından yolculara ait valizleri x-ray taramasından geçirdi. Tarama sonucunda valizlerde şüpheli yoğunluklar olduğunu gözlemledi. X-ray taramasının ardından başlatılan detaylı aramada valizlerin hayvan kuyruklarıyla dolu olduğu görüldü.

İstanbul'da vakumlanmış halde ele geçirildi: Piyasa değeri 1 milyon 236 bin TL! - Resim : 1

PİYASA DEĞERİ 1 MİLYON 236 BİN TL

Yapılan tespit çalışmalarında kuyrukların tilki kuyruğu olduğu ortaya çıkarıldı. Operasyon neticesinde 1 milyon 236 bin Türk Lirası değerinde olduğu belirlenen vakumlanarak valizlere konulmuş halde toplam 10 bin 300 adet tilki kuyruğu ele geçirildi.

SORUŞTURMA SÜRÜYOR

Olayla ilgili soruşturma Gaziosmanpaşa Cumhuriyet Başsavcılığı nezdinde devam ettiği öğrenildi.

Kaynak: Gerçek Gündem

Etiketler
İstanbul
Son Güncelleme:

Benzer Videolar

Kan davalılar arasındaki dehşete düşüren silahlı kavga kamerada: 1 ölü Kan davalılar arasındaki dehşete düşüren silahlı kavga kamerada: 1 ölü
Pes dedirten görüntüler: Küçük çocuğu otomobili çekmek için halat olarak kullandılar Pes dedirten görüntüler: Küçük çocuğu otomobili çekmek için halat olarak kullandılar
Kars eksi 5 dereceyi gördü, araçların camları buz tuttu Kars eksi 5 dereceyi gördü, araçların camları buz tuttu
Kapıyı açamayınca parmaklıkların arasından geçen hırsız şaşkına çevirdi Kapıyı açamayınca parmaklıkların arasından geçen hırsız şaşkına çevirdi
Bina yıkım esnasında çöktü, operatör ölümden döndü... O anlar kamerada Bina yıkım esnasında çöktü, operatör ölümden döndü... O anlar kamerada
Kemal Sunal'ın Mercedes'i Giresun'da satışa çıktı! Kemal Sunal'ın Mercedes'i satışa çıktı!
Gaziantep'te döviz bürosundaki yanlış dolar hesabı pahalıya mal oldu! Döviz bürosundaki yanlış dolar hesabı pahalıya mal oldu!
Depremde kolunu kaybeden anne, kızı için biyonik kola kavuşmak istiyor Depremde kolunu kaybeden anne, kızı için biyonik kola kavuşmak istiyor
İzmir'de oltaya takıldı, 100 bin TL götürdü! Oltaya takıldı, 100 bin TL götürdü!
Şantiyede işçilerin meydan kavgası kamerada: İnşaat birbirine girdi Şantiyede işçilerin meydan kavgası kamerada: İnşaat birbirine girdi
Van Gölü’nde hortum Van Gölü’nde hortum
Öğrencinin refleksi faciayı önledi: Kayan araca atlayıp el frenini çekti Öğrencinin refleksi faciayı önledi: Kayan araca atlayıp el frenini çekti
ÇOK OKUNANLAR
Bankalar tek tek açıkladı: Emekliye dev promosyon müjdesi Bankalar tek tek açıkladı: Emekliye dev promosyon müjdesi
Kiracılar dikkat: Ev sahibi ve emlakçı birlik oldu, akılalmaz oyun Ev sahibi ve emlakçı birlik oldu, akılalmaz oyun
35 yıl gizlenen gerçek: Metin Akpınar'ın evlilik dışı ilişkiden kızı olduğu ortaya çıktı! 35 yıl gizlenen gerçek: Metin Akpınar'ın evlilik dışı ilişkiden kızı olduğu ortaya çıktı!
Melek Mosso ve Serkan Sağdıç evlendi: İşte düğünden kareler Melek Mosso evlendi: İşte düğünden kareler
Dilan Polat ve Engin Polat ile ilgili MASAK raporunun ayrıntıları ortaya çıktı: 3 şirketi sahteymiş! Dilan Polat ve Engin Polat ile ilgili MASAK raporunun ayrıntıları ortaya çıktı: 3 şirketi sahteymiş!