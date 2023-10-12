Kan davalılar arasındaki dehşete düşüren silahlı kavga kamerada: 1 ölü

Şanlıurfa’nın Birecik ilçesinde kan davalılar arasında çıkan silahlı kavgada 1 kişi hayatını kaybetti. Dehşete düşüren kavga anları cep telefonu kamerasına yansıdı.

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Edinilen bilgiye göre olay, Şanlıurfa’nın Birecik ilçesinde yaşandı. İddiaya göre Ali Bozdağ (55) ile kan davalı olduğu şahıslar hayvan pazarı yakınlarında karşılaştı. Silahla birbirlerine ateş açan taraflar arasında kovalamaca yaşandı. Aracıyla kaçmaya çalışan Ali Bozdağ, vurularak yaralandı. Olay yerine gelen sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından hastaneye kaldırılan Bozdağ kurtarılamayarak hayatını kaybetti.

Kavganın ortasında kalan vatandaşlar ise ölümle burun buruna geldi. Mermilerden bazıları kaçışan vatandaşların yakınına isabet ederken, bir mermi ise hastanenin 5. katına isabet etti.

Olay anı ise cep telefonuna yansıdı. Görüntülerde uzun namlulu silahla ateş açan bir şahsın siyah renkli bir otomobile binerek uzaklaştığı yer aldı. Olayla ilgili soruşturma devam ediyor.

Kaynak: İHA

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