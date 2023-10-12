Pes dedirten görüntüler: Küçük çocuğu otomobili çekmek için halat olarak kullandılar

Adana'da olay, Kozan ilçesinde yaşandı. Edinilen bilgiye göre Remzi Oğuz Arık Bulvarı'nda bir otomobil bozuldu.

İKİ OTOMOBİLDE DE HALAT YOKTU

İHA'da yer alan habere göre bozulan otomobilin yardımına arkadaşı yardım etmek için geldi. Ancak iki otomobilde de halat olmayınca pes dedirten görüntüler ortaya çıktı.

ÇOCUK HALAT OLARAK KULLANILDI

Bir çocuk iki otomobilin arasına geçerek halat görevi gördü. Çocuğun iki otomobilin arasında ölüm tehlikesine rağmen halat görevi görmesi anbean çevredeki vatandaşlar tarafından görüntülendi.