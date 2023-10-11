Kapıyı açamayınca parmaklıkların arasından geçen hırsız şaşkına çevirdi

Esenyurt’ta kilitli kapıdan geçemeyince merdiven parmaklıklarının arasından sürünerek geçen hırsız, görenleri şaşkına çevirdi. Apartmandan asansör motoru ve klima borularını çalarak kayıplara karışan şüphelinin o anları ise güvenlik kamerasına anbean yansıdı.

Olay, dün öğle saatlerinde Esenyurt Bağlarçeşme Mahallesi’nde meydana geldi. İddiaya göre kimliği belirsiz şahıs, bir apartmandan içeri girdi. Asansör ile en üst kata çıkan şüpheli, kattaki eşyaları incelemeye başladı. Çatı katına çıkmak isteyen şahıs, merdivendeki kapının kilitli olduğunu fark etti. Kapı ile merdiven demirini yerinden çıkarmak için bir süre uğraşan hırsız, istediğini yapamayınca bu kez parmaklıkların arasından sürünerek girmeyi denedi.

Demir parmaklığın arasından güçlükle giren şüpheli yukarı çıktı. Üst katta bulduğu klima borularını ve asansör motorunu alan şahıs, bir süre sonra aşağı indi. Aynı yöntem ile merdiven demiri arasından dışarı sürünerek çıkan hırsız, aldığı eşyaları da çıkararak merdivenden aşağı indi. Apartmandan ayrılan şahıs kayıplara karışırken yaşanan o hırsızlık anları ise binanın güvenlik kamerasıyla saniye saniye görüntülendi.

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