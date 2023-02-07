İskenderun'daki yıkım havadan görüntülendi

Merkez üssü Kahramanmaraş'ın Pazarcık ilçesi olan deprem İskenderun'da yıkıma neden oldu. Yıkımın boyutu havadan görüntülerle ortaya çıktı.

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Deprem bölgelerinden İskenderun, ikinci gününde havadan böyle görüntülendi. Ekipler ellerinden gelen çalışmayı ortaya koyarken, vatandaşlar bir an önce bu bölgeye destek gelmesi gerektiğini söyledi.

Merkez üssü Kahramanmaraş'ın Pazarcık ilçesi olan depremin ardından Hatay merkez ve ilçelerinde de yaşanan büyük yıkım ikinci gününde havadan böyle görüntülendi. Birçok kişinin cansız bedenine ulaşılırken, ekipler ve vatandaşlar bir umut aramalarını devam ettiriyor.

Havadan görüntülenen İskenderun ilçesindeki yıkılan binalar, depremin ne kadar zarar verdiğini gözler önüne sererken, ailesi için Ankara’dan gelen bir vatandaş ise biran önce destek verilmesi gerektiğini söyledi. Birçok ilde yaşanan depremle birlikte ekiplerin yetersiz kaldığını belirten vatandaşlar, “Biran önce ekiplerin Hatay’a da gelmesi gerekiyor. Ben bir yardımım olur diye buradayım” dedi.

 
 

Kaynak: İHA

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